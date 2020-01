Haapsalu vapimärgi saavad Jõgisoo ja Soomre

Haapsalu volikogu otsustas anda tänavu vapimärgid Puise Nina talu perenaisele Leili Jõgisoole ja Haapsalu uksetehase juhile Ago Soomrele.

Lisaks turismitalule tegeleb Jõgisoo aktiivselt ka rannarahva kultuuripärandi hoidmise ja tutvustamisega ning kogukonnaelu edendamisega.

Soomre on eelkõige tuntud Haapsalu uksetehase asutaja ja juhina, mis pakub tööd paarisajale inimestele ja on üks suurematest tööandjatest Haapsalus. Vähem on teada, et Soomre oli Uuemõisa lasteaed-algkooli algataja. Soomre oli aastatel 1993–2002 Ridala volikogu liige ning on osanik ka Haapsalu Kuurordis, mis majandab Laine spaad.

Volikogu liikmed said salajasel hääletusel valida kolme kandidaadi – Leili Jõgisoo, Ago Soomre ja Kalju Aigro – seast kaks.