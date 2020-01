Minister Tanel Kiik perearstinduses kannapööret ei plaani

Sotsiaalminister Tanel Kiik meelitas end Haapsalu sotsiaalmajja kuulama saalitäie rahvast. Poliitika kuulajaid eriti ei huvitanud, seega päevapoliitilist arutelu ei peetud, keskenduti pigem pereastindusele ja sotsiaalabile.

Helve Undo nõudis ministrilt, et miks ei parandata perearstisüsteemi. Undo sõnul oleks lahendus lihtne: muuta perearstid palgatöölisteks, et nad ei peaks olema eraettevõtjad, nagu praegu. “Maksta neile korralikku palka, et nad ei tahaks ära minna,” ütles Undo.

“Kui me läheme tegema reformi, mida arstkond ei toeta, siis jääme veel pooltest arstidest ilma,” vastas Kiik.

Kiik tõi näiteks selle, et kui ta osales perearstide aastakoosolekul, oli saalis umbes 200 arsti. “Ja üks tegi ettepaneku et võiks olla nii, nagu vanasti oli, et kõik arstid on palgatöötajad, olgu siis tervistekeskuses või polikliinikus. Minu inimest toetas? Saalis tõusis kaks kätt, üks neist oli küsija ise. Kaks kätt kahesajast! Nii, et kui me läheme tegema reformi, mida toetab üks protsent…,” ütles Kiik.

Ministri sõnul on tervisehoiu valdkond on selline, et kui midagi tuksi keerad, on seda korda teha nii, et patsiendid ei kannataks, praktiliselt võimatu.

Fotod: Urmas Lauri