Kütid on tänavu tabanud 20 hunti

Kui kogu Eesti peale on tänavusel jahihooajal lubatud küttida 61 hunti, siis 27. detsembriks on parematele jahimaadele saadetud 20 sutt, kirjutab Tartu Postimees.

Veebruari lõpuni kestev hundijaht pole hoogu sisse saanud pikale veninud sügise tõttu, tõdes keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik. Hundi tulemuslikuks küttimiseks on tarvis lumevaipa, kuid Eesti lõunapoolses osas pole lund peaaegu üldse sadanud. Näiteks Raplamaal oli aga vahepeal lumi maas ja see kajastub ka küttimistabelis: seal on tabatud koguni üheksa hunti.

Tartumaal saab hundijahti pidada neljal ohjamisalal, milleks on Alam-Pedja, Tartu-Jõgeva, Põlva-Tartu ja Valga-Tartu. Seal on lubatud küttida kokku 16 võsavillemit. Seni on tabatud vaid üks susi, novembri lõpus Põlva-Tartu ohjamisalal Kastre jahiseltsi maadel.

Kastre jahiseltsi esindaja Hillar Tõlgo täpsustas, et noor hunt kütiti Võõpste küla kandis Ahja jõe lähedal. See oli üksik loom, kes sattus jahimeeste teele põdrajahi käigus. Spetsiaalselt hundijahti pole Kastre mehed pidada saanud, ikka lumepuuduse tõttu.

Tõlgo lisas, et hundid on sealkandis tavalised ning teinud ka üksjagu kurja. «Mõne aasta eest võttis hunt mõne meetri kaugusel inimesest koera ära, üks hunt jäi ka auto alla. Puudust neist pole: nädal pärast selle hundi küttimist kuulsid mehed Ahja jõe ääres ulgumas tervet hundikarja,» rääkis jahimees.