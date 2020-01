Kiirabitöötajad saavad eraldusvestid

Terviseamet hankis lõppeval aastal kõikidele kiirabibrigaadidele eraldusvestid, mis hakkavad senisest selgemalt eristama sündmuskohale saabunud meedikute rolli tervishoiusündmuse lahendamisel.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla sõnul rakendatakse paljude kannatanutega sündmuse puhul kiirabibrigaadide kiirabiressursi juhtimiseks ja kannatanutele abi andmisel kindlaid reegleid, kus igal kiirabibrigaadi juhil on täita kindlad ülesanded. “Eraldusvestidele on kantud vastavad markeeringud, et oleks võimalik koheselt eristada, millises rollis kiirabitöötaja sündmuskohal tegutseb,” ütles Pahla.

Veste hakkavad kasutama nii sündmuskoha meediku, vastutava meediku, kiirabi välijuhi, ravipunkti meediku kui transportpunkti meediku kohustusi täitvad kiirabibrigaadide liikmed.

Sündmuskoha meediku rolli täidab esimesena kohale jõudva kiirabibrigaadi juht, kelle ülesanne on öelda häirekeskusele muuhulgas seda, mis on juhtunud, milline on kannatanute arv ja raskusaste ning kas on vaja rakendada täiendavaid kiirabibrigaade. Vesti, mille kirjeks on “Vastutav meedik”, kannab reeglina teisena sündmuskohale saabunud kiirabibrigaadi juht. Tema ülesandeks on juhtgrupi või staabi moodustamisel osaleda staabi töös ning juhtida sündmuskohal kogu kiirabiressurssi kuni kiirabi välijuhi kohale jõudmiseni. Vastutav meedik määrab koheselt ära ka kannatanute kogumis-, ravi- ja transpordipunkti asukohad, samuti tellib ta häirekeskuse kaudu vajadusel juurde täiendavat kiirabiressurssi.

Sündmuskohale jõudnud kiirabi välijuht kannab teistest kiirabitöötajatest põhivärvilt erinevat neoonrohelist vesti kirjega „Kiirabi välijuht“. Tema ülesanne on osalemine sündmuskoha juhtgrupi või staabi töös ning kogu sündmuskohal tegutseva kiirabiressursi töö koordineerimine ning terviseameti korraldusel ka regionaalse staabi töös osalemine.

Ravipunkti meedikuks saab suurima kogemusega pädevaim meedik, kelle ülesanne on ravipunkti töö juhtimine ja patsientidele meditsiiniabi osutamine.

Transportpunkti meedik kannab samanimelise kirjega vesti ja ta teeb tihedat koostööd vastutava meediku ja ravipunkti meedikuga, korraldades kannatanute transpordi haiglatesse vastavalt triaažikategooriatele.

Kiirabitöötajatel on kohustus läbida põhjalik koolitus, mille sisuks on paljudele kannatanutele abi andmise korraldus ja sellega seonduvad tegevused. Kiirabibrigaadide juhid saavad ettevalmistuse kiirabiressursi esimese tasandi juhtimiskorralduses. Kiirabi välijuht läbib ettevalmistuse teise tasandi juhtimiskorralduseks. Terviseamet on rahastanud selliseid koolitusi alates 2017. aastast ning käesolevaks ajaks on koolituse läbinud üle poole kõikidest kiirabibrigaadides töötavatest kiirabitöötajatest.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.