Tallinna halduskohus peatas Eestis osaliselt hundijahi

MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebas kohtusse keskkonnaameti poolt tänavuseks hooajaks määratud huntide küttimismahu ning esmaspäeval otsustaski Tallinna halduskohus jahi osaliselt peatada, kirjutas Maaleht.

Otsus tabas ootamatult nii keskkonnaametit, jahimehi kui karjakasvatajaid. Määrus ei keela jahti küll täielikult, kuid vähendas lubatud mahtu ohjamisalade kaupa poole võrra, mis tähendab, et algse 140 hundi asemel on praegu lubatud küttida 72.

Kolmapäeva hommikuse seisuga on kütitud 29 isendit, nii tohib hetkel Eestis küttida kokku veel 44 hunti. Kuna Lääne-Pärnumaa ja Põlva-Tartumaa ohjamisaladel on pooled hundid kütitud, siis seal jaht seisab.

Keskkonaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko tõdes, et otsus on julge. See paneb kahtluse alla kogu seni tehtud töö, seireandmete kogumise metoodika, algandmed ja nende analüüsimise. Samuti on tekkimas jabur olukord, kus tekib vajadus hakata hunte küttima suvel, mil neil on kutsikad.