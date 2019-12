Lihula jõuluturniiril võidutses Virtsu meeskond

Juba seitsmendat aastat kogunevad siinse piirkonna harrastuskorvpallurid Lihulasse korvpalli jõuluturniirile.

Kolme meeskonnaga alanud võistlus on aastatega kasvanud ja sellel korral kogunesid jõulu esimesel pühal turniirile viis meeskonda. Esikohakarikat läksid jahtima Lihula I, Lihula II, Lihula Veteranid, Vatla ja Virtsu meeskonnad.

Kuna Lihulas spordihoone ehituse tõttu turniiri pidada ei saanud, toimus see tänavu Virtsu kooli spordihoones. 2000. aastal valminud spordihoones on kahe aastakümne jooksul väga harva korvpalliturniire peetud.

Turniiri korraldajad Mairo Kanter ja Tõnis Pelapson kohandasid ka reegleid: mängiti 2X10 minutit ja veidi väiksemas võimlas oli viie korvpalluri asemel platsil neli mängijat. Kõik meeskonnad mängisid omavahel läbi.

Turniir sai kohe vägeva avapaugu, kui palli panid mängu Lihula II ja Virtsu meeskonnad. Kogu mäng kulges punkt-punkti heitluses, lõpuks sai kodumeeskond 29:28 võidu.

Ega päeva teinegi kohtumine, Lihula Veteranide ja Vatla meeskonna vahel vähem huvitavam olnud. Alguses ei saanud veteranid kuidagi jalgu tööle ja kiired Vatla poisid veeretasid sisse juba päris soliidse edu. Lõpuks aga suutsid veterankorvpallurid siiski targa mänguga kohtumise võidusadamasse tüürida.

Huvitavad olid kõik mängud, sest tegemist oli väga võrdsete meeskondadega. Turniiri edenedes hakkasid terad sõkaldest eristuma. Mängude graafik jooksis kuidagi väga täpselt nii, et Vatla ja Lihula II ja Lihula Veteranide ning Virtsu vahelised mängud olid vastavalt pronksi ja kullamängud.

Esimeses kohtumises üllatas Vatla meeskond Lihula II meeskonda. Teada- tuntud võitlejahingega Vatla mehed olid kogu mängu oma vastaste üle parjas ülekaalus. Lihula II meeskonnas mängisid peamiselt Lihula korvpallitreeneri ja turniiri korraldaja Mairo Kanteri õpilased. Hea oli kõrvalt näha, kuidas treener noortele vajalikke mänguminuteid andis ja noori juhendas. Lisaks ise platsil vajalikud korvid viskas. Siiski jäi sellest sellel korral Vatla meeste vastu väheks. Kolmas koht kuulus Vatla meeskonnale.

Kullaheitlus oli päeva mäng. Nii Lihula veteranid kui ka Virtsu korvpallurid, samuti ka turniiri kohtunikud Paavo Veermäe ja Rudolf Lumiste pidid näitama oma parimat taset. Kõik osapooled said sellega hästi hakkama. Veteranid said alguses väikese edumaa. Siis omakorda tegid seda Virtsu korvpallurid. Veteranid said taas viie punktiga 24:19 juhtima. Kuid siis tegi Virtsu meeskond 11:0 vahespurdi ja see saigi mängus otsustavaks. Veterankorvpallurid tulid lõpus küll veel jõudsalt lähemale, kuid pidid leppima kodumeeskonna 36:33 võiduga.

Lihula VII korvpalli Jõuluturniir 2019:

I Virtsu: Priit Jürioja, Jaan Indres, Ermo Pajuväli, Rasmus Ots, Richard Koppel, Robin Matjas Indres.

II Lihula veteranid: Ivar Jurtšenko, Argo Mõtt, Gert Oosim, Jaanus Getreu, Kristo Linn, Rivo Raudkivi, Mati Meisterson, Andrus Ihermann,

III Vatla: Priit Tein, Aaro Õismets, Toomas Vestli, Gert Laurimäe, Allex Rummel, Jüri Rummel, Margus Treinberg.

4. Lihula II

5. Lihula I

Turniiril toimus ka viskevõistlus. Ühe minuti jooksul suutis kolmepunktijoone tagant kõige enam, 15 korda tabada Mairo Kanter. Eriauhinna teenis aga 10 aastane Villem-Jesper Jurtšenko, kes tabas minuti jooksul viis kolmest.

Fotod Mairo Kanter