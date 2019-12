Endiste sotsiaalministrite meelest võiksid haiglad ravimeid müüa

Sotsiaaldemokraatidest endised ministrid Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt ja Riina Sikkut algatasid täna riigikogus ravimiseaduse muutmise eelnõu, mille järgi võiksid haiglad jaemüügis ravimeid müüa.

Praegu on haiglaapteekidel õigus varustada haiglate osakondasid vajalike ravimitega, kuid haiglad ei tohi apteeke pidada ehk ravimeid patsientidele müüa. Seetõttu töötavad ka tervishoiuasutustes valdavalt hulgimüüjatele kuuluvad ketiapteegid.

„Haiglatel on tegelikult olemas oma apteegid, mille ravimid on riigikontrolli analüüsi kohaselt ka ligi kümnendiku võrra odavamad, aga nad ei tohi neid inimestele müüa. Seepärast on haiglad oma ruumidesse lasknud needsamad ketiapteegid, kes meile kõigile eilse sigaduse korraldasid,” selgitas Ossinovski. „Just seetõttu teeme ettepaneku lubada haiglavõrgu haiglatel ise jaeapteeki pidada, kui neil selleks soov peaks olema. Kuna nimetatud haiglad kuuluvad kõik kas riigile või omavalitsusele, saavad nad pakkuda ravimeid ka siis, kui suured ketid taas väljapressimisaktsioone tegema hakkavad.”

Ossinovski sõnul on eelnõu teiseks ettepanekuks lubada haiglaapteekidel hankida ravimeid kas otse tootjalt või välismaa hulgimüügist. Tänase korra kohaselt peab kasutama just Eestis registreeritud hulgimüüjaid, mis on kindlasti tänaste hulgimüüjate huvides, kuid mille eest maksame me seoses ebapiisava konkurentsiga hulgiturul ülemäärast hinda. „Ehkki haiglad saavad juba täna ravimeid oluliselt odavamalt kui patsiendid jaeapteegist, siis ostuvõimaluste avardamine langetab hinda veelgi. See annab otsest säästu ravikindlustusele ning kui lubame haiglatel jaeapteeke pidada, saavad odavamast hinnast osa ka patsiendid,” ütles ta.

Kolme eksministri eelnõu järgi saaksid ravimeid jaemüügis müüa Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu ülikooli kliinikum, Tallinna lastehaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Pärnu haigla, Ida-Viru keskhaigla, Järvamaa haigla, Kuressaare haigla, Läänemaa haigla, Rakvere haigla, Lõuna-Eesti haigla, Narva haigla, Viljandi haigla, Valga haigla, Hiiumaa haigla, Põlva haigla, Raplamaa haigla ja Jõgeva haigla.