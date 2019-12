Politsei tõi auto Vormsilt ära

Esimest suve Vormsil oma sõidukit hoidnud politsei tõi novembri lõpus politseiauto mandrile tagasi. Läänemaa politseipealik Andrei Taratuhin pidas eksperimenti edukaks.

„Auto hoidmine saarel on end õigustanud,” ütles Taratuhin. Tema sõnul käis politsei peale väljakutsetele reageerimise saarel ka korra-kaks nädalas patrullimas. Taratuhin on seda meelt, et politsei ootamatutel visiitidel saarele oli ka ennetav mõju.

Taratuhini sõnul on Vormsil sel aastal registreeritud 18 väärtegu, enamasti on need just liiklusega seotud. „Turvavööta sõit, üks joobes juht, registreerimata auto kasutamine,” loetles ta väärtegude põhjusi.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!