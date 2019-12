Haapsalus on kolm apteeki homseni protestiks suletud

Kolmapäeval sulgesid Haapsalus Benu ja Südameapteek uksed, et juhtida tähelepanu apteegireformi negatiivsetele mõjudele.

Apteegid sulgesid uksed pikema etteteatamiseta kolmapäeval kell 14. Pärast seda oli apteekide usetl teade: „See apteek on täna suletud. Apteegireformi tulemusena sulgeb riik selle apteegi lõplikult 3 kuu pärast. Sulgemisohus on 318 apteeki üle Eesti. Riigi arvates ei halvenda apteekide mass-sulgemine ravimite kättesaadavust.”

Kolmapäeva pärastlõunal Lääne Elu ühtegi apteegi kinni olemise pärast pahast inimest ei näinud. „Vaatasin, mis sildil kirjas on,” ütles üks naine Haapsalu Benu apteegi ukse taga. Ta lisas, et apteeki minna ta ei soovinud.

Ka Südameapteegi kinnisest uksest möödujad peatusid hetkeks, pöörasid pilgu uksel olevale teatele ja läksid edasi.

Haapsalus oli eile avatud Nurme apteek ja selle kaks haru: Uuemõisas ja kaubamajas. Nurme apteek kasutab küll Apotheka keti kaubamärki, kuid kuulub proviisorile. Samuti Vana apteek, mis kuulub proviisorile.

Eesti apteekide ühenduse juhi Timo Danilovi sõnul oli teisipäevane hääletus riigikogus kahetsusväärne. „Igal otsusel on tagajärg. Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma, et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud,” ütles Danilov.

Valitsusliit soovis tühistada 1. aprillist kehitma ahkkava nõude, et ravimite hulgimüüjad ei tohi omada apteeke, kuid riigikogu kukutas selle eelnõu teisipäeval läbi.