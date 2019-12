Galerii: kiirabi kolis haiglasse tagasi

Kaks aastat Haapsalu veevärgis ajutisel pinnal tegutsenud kiirabi kolis nüüd tagasi Läänemaa haiglasse.

„Tagasi meditsiini juurde,” ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov. Ta lisas, et kuigi kiirabitöötajad olid ka oma ajutises asukohas väga rahul, on haiglas siiski selle poolest parem, et saab tagasisidet kiirabiga haiglasse toodud patsientide käekäigu kohta ning kiirabitöötajad ja haiglas töötavad tohtrid saavad üksteisele toeks olla.

Läänemaa haigla vastremonditud esimesel korrusel on nüüd kiirabitöötajate olmeruumid: kööginurgaga puhketuba ja magamistoad.

Haapsalu kiirabi vastutav õde Terje Kuusk ütles, et 1984. aastast kui tema kiirabis töötab on see kiirabil seitsmes kord kolida. „Loodame, et jääb viimaseks,” lisas Kuusk.

PERHi kiirabikeskuse alla kuuluvas Haapsalu kiirabis töötab 31 inimest, korraga on valves kaks kolmeliikmelist kiirabibrigaadi.

