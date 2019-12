Helme umbusaldamine kukkus läbi 

Siseminister Mart Helme umbusaldamine riigikogu kukkus läbi.

Helme umbusaldamise poolt hääletas 44 riigikogu liiget, vastu oli 42 ning erapooletuid ei olnud. Umbusaldamise läbiminekuks oleks vaja olnud 51 poolthäält.

Helme süüdistas skandaali tekkimises meediat.

„Kõik need süüdistused on ju konstrueeritud, kõik need süüdistused on meedia poolt suurel määral lansseeritud. Aitäh eriti Eesti rahvusringhäälingule, mis tegelikult ei kuulu mitte selle ringhäälingu propagandistidele, vaid Eesti rahvale, aga nad ei ole sellest aru saanud, vaid arvavad, et töötavad mingisuguses oma universumis. Aitäh teile kogu selle skandaali ülespuhumise eest! Jutumärkides muidugi „aitäh”,” sõnas Helme.

Umbusaldajate süüdistusi nimetas Helme valedeks.

„Üks vale on see, nagu ma halvustaksin lihtsaid töötegijad,” sõnas siseminister. „Ma arvan, et siin saalis on vähe neid, kes on nii palju sõnnikut visanud kui mina, kes on nii palju peenraid ja põllumaad kaevanud ja kündnud kui mina, kes on nii palju heina niitnud, kuhja pannud, loomadele ette tõstnud kui mina.”

„Mind süüdistada selles, et ma ei tea, mis on lihtsa inimese elu, mind süüdistada selles, et ma alavääristan lihtsa töö tegemist, on lihtsalt naeruväärne. See on konstrueeritud ja see on propagandistlik,” ütles Helme.

Ka teatas Helme, et ta ei ole neid kunagi naeruvääristanud, alavääristanud, halvasti kohelnud. „Ja ma võiksin teile laulda oma noorest põlvest mõnegi ilusa laulu, mis on pühendatud kaunitele daamidele, kes on mulle meeldinud,” ütles ta.

Ka kinnitas Helme, et ta ei ole „mitte kordagi alavääristanud ega solvanud soome rahvast”.

„Ma ei saa olla nõus Soome praeguse valitsuse kursiga, tema ideoloogilise platvormiga. Ja seda on mul õigus öelda nii eraisikuna kui ka Eesti Vabariigi liikmena, mis ei tähenda seda, et me Soomega peaksime tüli norima,” ütles Helme.