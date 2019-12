Tõnis Mölder ei oska seaduseelnõusse kirjutatud leevendusi üldapteekidele selgitada

Apteegireformi töörühma juht, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) ei oska selgitada, miks ja kuidas on ravimiseaduse eelnõusse jõudnud ka leevendused üldapteekide nõuetele väiksemates linnades, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Ta kinnitab intervjuus, et see polnud töörühma eesmärk ning pakub, et sõnastust saab parandada riigikogu suures saalis eelnõu menetlemise käigus.

Te olete sinna eelnõusse sisse kirjutanud sätte, et üldapteekidest kaob ära kohustus valmistada kohapeal ravimeid, välja arvatud viies suuremas linnas. Apteekides tehakse päris palju ravimeid ja ennekõike tehakse neid lastele. Miks te selle sätte sinna sisse kirjutasite?

Meie töörühma põhiline sisend, millest me lähtusime, oli tõepoolest see, et ravimite kättesaadavus üle Eesti oleks tõepoolest tagatud. See säte, mis puudutab haruapteeke: me oleme ka juba täna möönanud, et võib-olla see, mismoodi see seaduseelnõusse sisse kirjutatud on, ei ole võib-olla kõige paremini sõnastatud ja see on kindlasti koht, mida esimese ja teise lugemise vahel tuleb väga hoolikalt üle vaadata. Meie eesmärk ei olnud kindlasti see, et apteegiteenuse kvaliteet, eelkõige maapiirkondades, langeb.

Loe pikemalt ERR-ist.