Lihula noored tegid Joosep Matjuse käe all loodusfilmi

Täna esilinastub Lihulas auhindu võitnud „Tuulte tahutud maa” režissööri juhendamisel valminud linateos rannaniitudest.

„Inspiratsiooni päris oma filmi tegemiseks saime suuresti Joosep Matjuse filmidest, mida me nägime Matsalu loodusfilmide festivalil,” ütles Lihula gümnaasiumi 9. klassi õpilane Joosep Michels. „Siis mõtlesimegi, et oleks äge ise üks loodusfilm teha.”

Michelsi jaoks on rannaniitudest valminud „Loodusega koos” eriti tähtis, sest see on ühtlasi ka tema uurimistöö 9. klassi lõpetamiseks. Michels kaitseb tööd järgmisel nädalal.

Eile öösel käis aga filmi kallal veel kibe askeldamine. „Pühapäeval lindistasime filmi jaoks muusika ja öösel hakkame seda filmile peale monteerima,” ütles Michels. Esmaspäeva hilisõhtul sai linateos tiitrid. „Valmis peame ta jõudma, midagi muud ei jää üle,” ütles Michels.

Muusika lõi filmi jaoks Lihula muusikakooli õpetaja Mati Põdra. Veidi alla 15 minuti pikkuse filmi võtted vältasid seitse päeva – kolm päeva Matsalu tänavuse filmifestivali ajal septembris ja neli päeva koolivaheajal oktoobris. Septembris käidi võtetel Metskülas ja Matsalus, oktoobris Puise ja Põgari-Sassi külas. Matjus oli noortele kogu aeg nõu ja jõuga abiks. Septembris käis filmigrupiga kohtumas ja looduse ülesvõtmisest rääkimas ERRi telesaate „Osoon” üks juhte Sander Loite.

Matjust iseloomustas Michels kui vabu käsi jätvat juhendajat, kes andis nõu, kuidas üht või teist kaadrit üles võtta, et see ka vaatajale ilus paistaks. „Ja ta õpetas meid monteerima,” ütles Michels.

Muidugi ei möödunud võtteperiood viperusteta. Michels meenutas, kuidas intervjuu lihaveiste pidaja Aare Lepikuga Kirikukülas tuli uuesti teha, sest valguse suunamiseks kasutusel olnud pann kukkus keset intervjuud kolksuga maha. „Õppisime tuulega võitlema ja kasutama mikrofonikaitset, et tuul mikrofonis klõbisevat heli ei tekitaks,” ütles Michels. Õpiti aga ka muud. „Sellest, mis on pärandmaastik ja kuidas käib selle hooldamine, ei teadnud me enne filmi tegemist suurt midagi,” ütles Michels. Koos Michelsiga tegid filmi Lihula gümnaasiumi 8. ja 9. klassi õpilased Hugo Noormets, Kevin Leemets ja Indrek Kivisalu ning Lihula gümnaasiumi vilistlane Eliise Lepp.

Noortega käis võtetel kaasas ja oli igati abiks Lihula noortemaja juht Anneli Pikkmets. „Juba kell seitse olime Metskülas, et näha hommikust lüpsi,” meenutas Pikkmets. Võtetel oli alati kaasas ka Matjuse must koer Sadu, kes pakkus rannakarjamaal veistele suurt huvi – need tulid nagu tõmmatult koerakest uudistama. „Tänu Sadule saime kihvtid kaadrid, kus loomad on hästi lähedal,” ütles Pikkmets.

Tegelikult sai aga kõik alguse palju varem – kaks aastat tagasi, kui Matjus ja Rootsi filmitegija Atte Henriksson korraldasid õpilastele Matsalu filmifestivali ajal töötoa. Lepp oli üks toonastest osalenutest, kes pakkus, et võiks ka ise loodusfilmi teha. Eesti noorsootöö keskuse ja haridus- ning teadusministeeriumi projektikonkursilt Varaait saadud 6600 euro eest osteti tehnika – kaamera, statiiv ja mikrofon ning arvutijupid. „Et raha nappis, panid noored arvuti tellitud juppidest ise kokku. Müstika!” ütles Pikkmets.

Mis saab aga filmist edasi? „Youtube’i me teda esialgu ei pane,” ütles Pikkmets. Võimalik, et seda näitab ERRi „Osoon”. Filmitegijad ise aga peavad juba uue linateose väntamise plaane.

„Loodusega koos” esilinastusele täna on lubanud tulla ka Matjus. Eile viibis ta veel välismaal ja Lääne Elul temaga kontakti saada ei õnnestunud.