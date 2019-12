Eesti siledaim tee on Läänemaal

Eesti suurim teedeala ekspertiisibüroo, riigiettevõte AS Teede Tehnokeskus kuulutas selle aasta teekvaliteedi mõõtmiste põhjal siledaimaks teeks tänavu rekonstrueeritud Tuudi-Ridase teelõigu Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel.

Siledate teede esikümnesse pääsesid ka remonditud Haapsalu-Rohuküla ja Kuijõe-Seljaküla teed.

AS Teede Tehnokeskuse juhi Taivo Mölli sõnul mõõdab ettevõte eritehnikaga üle Eesti uute teede kvaliteeti ning tasasus määratakse vastavalt rahvusvahelisele IRI (International Roughness Index) metoodikale,” rääkis Möll.

„Tänavune tasaseim teelõik asub Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 50.–56. kilomeetril Tuudi ja Ridase vahel, kus mõõdetud IRI näitaja ehk pinnakatte tasasuse indeks on 0,58. See on väga hea tulemus, mis teeb Saaremaa praamile sõidu nauditavaks ja peaks liiklejatele korvama suvised ehitusaegsed liiklustakistused,” ütles Möll.

„Mõõtmiste üldine pilt näitab, et Eesti asfaldipaigaldajad oskavad teha head tööd. Tänavused kümme finalisti olid kõik väga-väga heal tasemel ning võitja otsustas lõpuks tõesti mikroskoopiline paremus,” rääkis Möll. „Tee-ehituse hea kvaliteedi alus on meeskonna professionaalsus, põhjalik eeltöö ning kindlasti ka hea tehnika ja logistika.”

Risti–Virtsu—Kuivastu–Kuressaare maanteel toimusid teetööd Maanteeameti tellimusena 2019. aasta suvel.

2019. aasta uute teede sileduse TOP 10

1. Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee (50.-56. kilomeeter); Trev-2 Grupp

2. Tartu-Jõgeva-Aravete maantee (31.-41. kilomeeter); AS Tref

3. Võru-Räpina maantee (16.-26. kilomeeter); GRK Infra AS

4. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (169.-175. kilomeeter); AS Tref

5. Valga-Uulu maantee (75.-82. kilomeeter); YIT Eesti AS

6. Tallinn-Narva maantee (119.-125. kilomeeter); AS Tref

7. Tallinn-Paldiski maantee (209.-216. kilomeeter); Tariston AS

8. Tallinn-Narva maantee (78.-80. kilomeeter); YIT Eesti AS

9. Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee (73.–80. kilomeeter); Verston Ehitus

10. Keila – Haapsalu maantee (34.–44. kilomeeter); Trev-2 Grupp