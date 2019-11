Huvitava bioloogia kooli multikate sari sai peapreemia

Huvitava bioloogia kooli loodushariduslike multifilmide sari “Miks? Miks? Miks?” sai teaduse populariseerimise auhindade konkursil peapreemia.

Peapreemia tuli koolile kategoorias “Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil”.

Kategoorias teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused ja tegevuste sarjad sai teise preemia innovatsioonikeskuse INNOKAS juht Angela Leppik tänavu juba viiendat korda toimunud Haapsalu haridus- ja tehnoloogiamessi korraldamise eest.

Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel sai peapreemia Eestimaa Looduse Fondi ja Tartu Ülikooli rahvateaduse kampaania eest „Eesti otsib nurmenukke!”, mille eestvedaja oli Silvia Lotman.

Huvitava bioloogia kooli tegevjuht Tarvo Valker ütles peapreemia kohta, et auhind oli meeldiv üllatus.

Loodushariduslikke multifilme on huvitava biloogia kool koos BOP Animationiga teinud kokku seitse ja kui õnnestub tulevikuski projektile raha saada, loodetakse Valkeri sõnul neid juurde toota.

Multifilmide sarjas “Miks? Miks? Miks?” on paari minuti pikkused multifilmid, mis selgitavad looduses toimuvat. Nii kannavad multifilmid näiteks pealkirja „Miks puud talvel raagus on?”, „Miks sääsed verd imevad?” jne.

Valkeri sõnul on teemasid valides mõeldud sellele, milline nähtus või asi looduses võiks lastel küsimusi tekitada ja mida lapsevanematel pole lihtne ära seletada. Kui suurem osa teemasid on valinud huvitava bioloogia kooli töötajad ise, siis näiteks filmi „Miks karud talveund magavad?” idee saadi vanematelt ja lasteaiaõpetajatelt.

„Oleme teemasid valides arvestanud ka sellega, et neid on võimalik paari minutiga ära seletada,” rääkis Valker. Tema sõnul on looduses ka selliseid nähtusi, mida polegi nii lihtne lühikese ajaga ära seletada.

Valker ütles, et multifilmid on küll lastepärased, aga teisalt annavad nad teadmisi täiskasvanutele. Ta lisas, et filmides püütakse kõigile küsimustele lihtsas keeles vastused anda, aga info tõepärasuses pole allahindlust tehtud: „Vahel võib olla nii, et kui tahad lihtsustada, siis võib õige sisu ära kaduda.”

Multifilmide sisulise poole eest on vastutanud huvitava looduse kooli projektijuht Helen Pikkat ja Tarvo Valker. Nende ideed on aidanud vormikeelde panna BOP Animation, mis on vast kõige rohkem tuntud Vanamehe multikate loojana.

Multifilmide projekti on rahastanud keskkonna investeeringute keskus. Valkeri sõnul on kõik klipid vabalt vaadatavad huvitava biloogia kooli Youtube-kanalilt ja ka kooli kodulehelt.