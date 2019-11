Suur galerii: ohtlikust puust sai Haapsalu jõulukuusk

Täna Haapsalu lossiplatsile püsti pandud kuusk ootas kolm aastat, et temast saaks lõpuks jõulupuu. Enne seda oli ta lihtsalt ohtlik puu Alar Kruusma koduõuel.

Alar Kruusma ise sai Uuemõisas asuva majapidamise omanikuks paarkümmend aastat tagasi. Siis kasvas kuusk juba õuel. „Ju ta majaga umbes sama vana on, kui rõngaste järgi vaadata – maja on ehitatud 1924,“ pakkus ta.

Puu on uhke ja paksult käbisid täis. Ega muidu poleks Kruusma temast loobumist kaalunudki, aga tegemist oli nn ohtliku puuga. „Ta oli viltu ja majale liiga lähedal. Mõne tormiga kukuks ta majale otsa. Ma olen kolm korda oma kuuske linnale pakkunud. Sel korral otsustati, et nüüd sobib,“ rääkis Kruusma.

Täna toimus selle kuusepuu imeline muutumine ohtlikust puust Haapsalu linna jõulukuuseks.

Hommikul kell 9 ilmusid Kruusma õuele kaheksa meest koos kuuse langetamiseks ja ära veoks vajaliku rasketehnikaga – viis Haapsalu linnahoolduse töötajat ja kolm AS-ist Mehtrans.

Veidi enne poolt kümmet võis kuuse teisaldamise esimese etapi edukalt sooritatuks lugeda – puu kõlkus rõõmsalt kraana küljes. Järgmine tund ja natuke rohkem kulus selleks, et kuusk kindalt veokile hiivata ja ära kinnitada. Siis algas pikk ja raske tee Haapsalu lossiplatsi poole. Keskpäev oli kätte jõudmas.

Teekonna esimene ja kõige lühem lõik – mööda Paisuma teed Tallinna maanteele – oli kõige keerulisem. See tee on vana, auklik ja kitsas. Laia võraga kuuse teekonna peatasid mitmel korral vanad sanglepad, mis kasvasid teine teisel pool teed nii lähestikku, et tulevane jõulupuu nende vahelt kuidagi läbi ei mahtunud. Käima tõmmati mootorsaed ja nii mõnigi vana puu langes.

Samal ajal uudistasid oma igapäevasel trajektooril liikuvad inimesed vilkuvaid ja plinkivaid autotulesid, mis Paisuma teelt Tallinna maanteele ära paistsid. Nii mõnigi jäi seisma ja uudistama, sest meenus – kuuske ju tuuakse! Oli neidki, kes eelinfo põhjal spetsiaalselt fotoaparaadiga kohale tulid. Elevust ja juttu jagus kauemaks, sest liikumine mööda kitsast teed kulges jätkuvalt vaevaliselt. Paarkümmend meetrit enne ristmikku sattus kuusk taas sangleppade vahele lõksu. Õhk täitus oksaraginaga. „Pole hullu, kuuse oksad painduvad, need ei murdu nii kergelt,“ poetas keegi. Siis tõmmati saag käima. Natuke madistamist ja kaks kõhetut puud langesid, et teha ruumi edevale jõulupuule.

Hinge kinni hoidmise koht saabus siis, kui kuusk Mehtransi veokil Tallinna maantee ristmikule jõudma hakkas – ühel pool teed vana ja jäme, harali okstega puu, teisel metallpost liiklusmärgiga. Üks kolmest peab järgi andma. Aga milline neist?!

Auto venis ettevaatlikult ja aegluubis edasi. Okste ragisemine muutus järjest valjemaks ja kurjakuulutavamaks. Kes murdub?

Õnneks ei murdunud keegi. Küll aga tõmbas visa kuusk seni maantee suunas vaadanud liiklusmärgi teega risti, nii et see jäi hoopis Haapsalu poole vaatama. Veel paar raksatust ja veok koos kuusega murdis end Tallinna maanteele välja.

Politsei eskordi saatel sihtpunkti poole liikuva kuuse teekonda saatsid kümned ja kümned selle poole suunatud mobiiltelefonid, mis tegid pilte või videoid. Sotsiaalmeedia pulbitses postitutest, kuidas Haapsalu jõulukuusk läbi linna sõidab.

Vanalinn oli mõnda aega enne kuuse saabumist aga vaikne nagu mõne filmi tühi võtteplats. Siis vuras endise tuletõrjemaja kurvi tagant välja maastur, selle aken keriti alla ja juht pistis pea aknast välja, hõigates Karja poest väljunud tuttavatele: „Võtke nüüd oma fotokad välja – jõulukuusk tuleb!“

Hüüdis nii ja sõitis edasi.

Ja siis ta tuligi.

Edasi juhtus midagi ootamatut. Seni sujuvalt kulgenud teekond takerdus Müüriääre kohviku ette pargitud Citroen Berlingo taha. Haapsalu linnahoolduse puude langetamise spetsialist Üllar Paas kamandas kolonni seisma, hüppas saateauto katuselt maha ja astus otsustaval sammul kohvikusse. Loetud sekunditega väljus sealt segaduses naisterahvas, istus Berlingosse ja tagurdas kiirustades lossiplatsi poole.

Tee oli vaba.

Natuke pärast kella kahte oli kõik lõppenud.

Algselt 18 meetrisest kuusest sai peale paigaldamist 15 meetrine.

Homme saab kuusk külge kõik ettenähtud ehted.