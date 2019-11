Raudteejaama ootesaal on talvel kolm tundi kauem avatud

Haapsalu linnavalitsus otsustas 1. detsembrist kuni maini testida, kas inimesed tahavad õhtuti bussi oodata jaamahoones.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu tunnistas idee autoriks ennast. „See teema oli üleval juba siis, kui ma veel maavanem olin. Osa hilisematele bussidele minejaid ei saa tualetti kasutada või kehva ilma korral mugavalt bussi oodata,” selgitas Mäesalu.

Toona jäi plaan soiku, kuid tuli nüüd uuesti päevakorda. Praegu avatakse ootesaal ajaloolises jaamahoones, mida haldab SA Läänemaa Muuseumid, hommikul kell 8 ja suletakse kell 18. Viimane buss Tallinna poole läheb aga 20.50.

„Kuna ka Haapsalu linnavalitsuses on asja varem arutatud, otsustasime nüüd proovida, kas inimesed seda ka kasutavad,” selgitas Mäesalu.

1. detsembrist on jaamahoone uksed õhtuti avatud kuni 21ni. Mäesalu rõhutas, et bussijaama kassa lahtiolekuaega see muudatus ei mõjuta.

Kuna tegemist on õhtuse ja pimeda ajaga, paigaldatakse ootesaali kaks turvakaamerat ja turvatöötaja tööpäevgi pikeneb kolme tunni võrra. „Hoonet valvab USS Security, kes vajadusel sõidab ka välja,” ütles Mäesalu.

„Üheks probleemiks on just peetud seda, et õhtuti võivad sinna kogunema hakata noortekambad ja muud inimesed, kes kindlasti ei lähe sinna bussi ootama – soe, ilus koht. Kaamerad ja turvamees peaksid olukorra kontrolli all hoidma,” rääkis Mäesalu.

Esialgu on jaamahoone pikemalt avatud kuus kuud. Kas bussireisijad uut võimalust kasutama hakkavad, näitab aeg. „Kui bussiootajaid on väga vähe ja vajadust ootesaali järele õhtuti ei ole, siis me ei jätka. Kui rahvas võtab selle hästi vastu, siis jätkame,” selgitas Mäesalu.

Kuuekuune prooviperiood läheb Haapsalu linnavalitsusele maksma umbes 6000 eurot. Nii palju maksavad kaks turvakaamerat, elekter ja turvatöötaja töötasu.