Õiguskomisjon alustab kuulamisi prokuratuuri väidetava kallutatuse küsimuses

Riigikogu õiguskomisjon otsustas tänasel istungil, et alustab kuulamisi prokuratuuri väidetava kallutatuse küsimuses. Kuulamiste eesmärk on selgitada välja, kas sellistel väidetel on alust.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et vajadus teemaga süvitsi minna tuleneb avalikkusesse jõudnud väidetest prokuratuuri sõltumatuse ja poliitilise kallutatuse kohta. „Muuhulgas on sellele viidanud ka siseminister. Tahame kaasata lisaks õiguskomisjoni liikmetele igast Riigikogu fraktsioonist veel kaks liiget. Põhjalike kuulamiste käigus soovime selgusele jõuda, kas väidetel prokuratuuri kallutatusest on mingi alus või on probleem meie karistusõiguse ülereguleerimises ja seaduste liiga suures tõlgendamisruumis,“ sõnas Karilaid.

„Poliitikute alusetud rünnakud prokuratuuri aadressil kahjustavad oluliselt Eesti õigussüsteemi usaldatavust. Tingimustes, kus seda on teinud lausa valitsuse liige, on õiguskomisjoni arvamuse andmine vältimatu. Need süüdistused ei saa jääda lihtsalt õhku rippuma,“ ütles õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi. Ta lisas, et on hädavajalik, et valitsus saavutaks lähiajal kokkuleppe ka peaprokuröri kandidaadi osas. Kivimägi sõnul annaks see prokuratuurile suurema kindlustunde organisatsiooni sõltumatuse eest seismisel.

Esimene kuulamine prokuratuuri küsimuses on plaanis õiguskomisjoni 3. detsembri istungil. Kuulamised toimuvad detsembris ja jätkuvad jaanuaris, misjärel võtab komisjon vastu järeldused.