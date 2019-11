Läänemaal on soovinud romust tasuta vabaneda kolm autoomanikku

Esmaspäevast 2. detsembrini saab tasuta lasta ära vedada seisma jäänud auto.

Täna lõunaks oli Läänemaal autode äravedu soovinud kolm sõidukiomanikku. Autolammutuste liidu juhatuse liige Toomas Lember ütles, et see palju kokku soovitakse autosid äraanda, selgub kahe nädala pärast. Möödunud aastal viidi Läänemaalt sama kampaania käigus kahe nädala jooksul lammutamisele kuus autot.

Seda, kui palju lammutamist vajavaid autosid Läänemaal on, on Lemberi sõnul võimatu öelda, sest see, kuidas omanik oma sõidukit näeb, on väga erinev. „Mõne jaoks on 20 aastat garaažis seisnud auto, millest ei ole enam midagi alles ja omanik sellega kunagi enam midagi ei tee, tema ainuke vara maamuna peal ja sellest ta loobuda ei taha,” ütles Lember.

Selleks, et autoromust vabaneda, tuleb helistada Lemberile telefonil 5188213 ja tema organiseerib edasi. Läänemaal on ainult üks autolammutusliitu kuuluv ettevõte – Rauaspets, mis tegutseb aadressil Tööstuse 11. Nemad tulevad Läänemaa piires autole järele ja kustutavad selle ka registrist.

Lember lisas, et Läänemaa on olnud neil aastaid murekohaks, sest siin ei ole piisavalt autolammutusi. „Iga mees, kes tuleb ja ütleb, et tema on kõige suurem lammutaja maamuna peal, siis seda ei maksa tõe pähe võtta. Tihti jäävad need autod registrisse edasi rippuma. Selliseid on piisavalt,” ütles Lember.

Möödunud aastal viidi kampaania käigus valdav osa autosid ära just hajaasutuspiirkonnast.

Linnades tõi Lember välja, et autoromud võtavad ära parkimiskohti ja segavad lumekoristust.

Autoromu, millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli võib põhjustada ohtu nii keskkonnale kui tervisele. Autoromust eemaldatakse tolle käitlemise ajal 6 kuni 12 liitrit vedelikke, välja arvatud kütus. Lisaks põhjustavad tõsist muret pliiakude vale käitlemine ning plastiku põletamine.