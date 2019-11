Holm Bank tegutseb nüüd ka Saksamaal ja Austrias

Holm Bank sõlmis koostöölepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin ning alustas tähtajaliste hoiuste pakkumist Saksamaa ja Austria klientidele, teatas ettevõte.

Holm Banki tegevjuhi Rauno Klettenbergi sõnul soovis pank muuta selle sammuga raha kaasamist paindlikumaks ja vähendada sõltuvust üksnes Eesti turust.

“Oleme täna kohalike hoiustega piisavalt kapitaliseeritud, kuid soovime muuta oma kapitalibaasi mitmekülgsemaks ja olla kindlad, et suudame kasvavatele laenumahtudele kiirelt reageerida. Seetõttu sõlmisime lepingu hoiuseplatvormiga Raisin, mille kaudu saame kaasata väga konkurentsivõimelise hoiuseintressiga kapitali kiirelt ka Lääne-Euroopa suurtelt turgudelt,” selgitas Klettenberg.

Tema sõnul saab hoiustamine Holm Bankis olema Saksamaa ja Austria klientide jaoks atraktiivne lahendus.

“Eesti riigil ja Holm Bankil on Raisini platvormil väga hea reiting, mis tähendab, et hoiustajad usaldavad meid. Pakume Saksamaa ja Austria hoiustajatele Eesti tasemest mõnevõrra madalamat hoiuseintressi,” lisas Klettenberg.

Oktoobris sai läbi kampaania, mille raames pakkus pank Eestis kõigile tähtajalistele hoiustele turu kõrgeimat, 2,5% intressimäära. Edaspidi on hoiuse intressimäärad diferentseeritud perioodide lõikes.

Pikaajalisele hoiusele hoiuperioodiga 5 aastat pakub Holm Bank endiselt 2,5% intressimäära, lühemate hoiuperioodide intressid on küll sellest tasemest mõnevõrra madalamad, kuid jätkuvalt oluliselt kõrgemad tasemest, mida pakuvad Eesti suurpangad.

“Meil on väga hea meel, et selle kampaania käigus liitus meiega tuhandeid hoiustajaid üle Eesti. Personaalset teenindust hindavad kodumaised kliendid on nii täna kui ka tulevikus meie äri keskmes. Raisini vahendusel välisturgudelt kaasatavad hoiused saavad olema pigem täiendav võimalus kiirelt kasvava laenumahu rahastamiseks,” ütles Kklettenberg.

Holm Bank on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Pangana on Holm Banki hoiused koos intressidega kliendi kohta kuni 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud.

Eesti kapitalil põhineva Haapsalu perepanga Holm Bank eelkäijaks on Liisi järelmaksu pakkuv 24aastase ajalooga Koduliising AS, millel on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga ning läbi aegade üle 350 000 kliendi.