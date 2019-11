Sofia Joons: Hiiu kandle mängimine on lihtne nagu punk

Täna pärastlõunal oli Rannarootsi muuseumis paariks tunniks avatud pärimuskohvik, kus esines Sofia Joons. Eesti juurtega, kuid Rootsis sündinud ja kasvanud Joons laulis ning mängis viiulil ja Hiiu kandlel eestirootslaste asualade ja saarte muusikat.

Hiiu kandlest rääkides ütles Joons, et see pill kuulus lihtsalt asja juurde. “Mehed lihtsat teadsid, kuidas mängida Hiiu kannelt. Kui sa oled mees, siis sa oskad,” lausus Joons. “Ega keegi ei tea, kuidas on õpitud, aga umdes samamoodi, nagu noored võtavad kitarri kätte ja paar akordi peab ikka ära õppima, et punki mängida või ükskõik, mida vaja on mängida. Mine klaveri juurde ja siis mängid kõiksugu asju kas mustade klahvide või valgete klahvide peal. Nii tavaline oli see pill.”

“On räägitud ka seda, et kõrtsis oli mitu meest, aga ainult üks pill. Et mina tõmban natuke ja siis on teise koprd midagi tõmmata. Ei olnud vaja olla mingi virtuoos,” selgitas Joons.