Juhtkiri: ebavõrdne kohtlemine

Lääneranna vald sai Lihula gümnaasiumi spordihoone remondiks riigieelarvest miljon eurot tänu vallavanem Mikk Pikkmetsa isiklikele kontaktidele Keskerakonna ladvikus ja erakonnale osutatud teenetele. Ta on olnud kümme aastat erakonna liige ja töötanud strateegiliselt olulistel kohtadel. Viimastel riigikogu valimistel kandideeris juba mõnda aega parteitu Pikkmets Keskerakonna nimekirjas koos Kadri Simsoniga ja tõi erakonnale Pärnumaalt ligi 600 häält. Kui selline poliitik läheb parasjagu valitsuses olevate erakonnakaaslaste jutule, siis loomulikult saab ta oma miljoni.

Iseenesest poleks selles, et lagunev spordihoone korda tehakse, midagi halba. Samuti pole midagi ette heita Pikkmetsale, kes raha välja rääkis. Iga omavalitsusjuhi kohus ongi oma valla ja elanike eest seista. Mitu vallavanemat tunnistasid Lääne Elule, et kui süsteem on selline, et valitsus jagab (vähemalt osa) raha isiklike kontaktide kaudu, siis tuleb seda kasutada – midagi muud ei jää üle.

Paraku tekitab taoline süsteem ebavõrdsust. Lihula gümnaasium ei kvalifitseerunud toetust saama koolivõrgu korrastamise meetmest, sest ei olnud nõus maja väiksemaks ehitamise ega gümnaasiumiklasside sulgemisega, ning jäi miljonitest ilma. Nüüd on tänu isiklikele kontaktidele üks miljon saadud ja võimalik, et saadakse ka teine. Jällegi – selles, et gümnaasium jääb alles ja saab korda, ei ole midagi halba. Samas – kindlasti oleks ka Lääne-Nigula vald tahtnud, et Taebla gümnaasium jääks alles. Selleks, et samast meetmest uue koolimaja jaoks toetust saada, otsustas kohalik omavalitsus aga 10.–12. klassi kinni panna.

Haapsallastel on hirm, et lapsed ei mahu samast meetmest saadud toetuse eest ehitatavasse koolimajja ära, aga maja on just nii suur või väike sellepärast, et meetme tingimustele vastata.

Partei liinis ja isiklikel kontaktidel tuginev rahajagamine riigieelarvest tekitab ebavõrdsust, on ebaõiglane ja ebaeetiline.