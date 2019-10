Suusaentusiastid avavad laupäeval Pikajalamäel fotogalerii

Laupäeval avatakse Paliveres Pikajala mäel fotonäitus „Pool sajandit suusasporti Paliveres”.

„Maimu Kliss on siin tundi juhatamas,” tutvustas suusaentusiast Mati Kallemets fotogaleriis eksponeeritavat fotot 1961. aastast.

Laupäeval kell kolm pärastlõunal ootavad nii Kallemets kui ka Palivere suusaradade meister Juhan Lukk spordihuvilisi galerii pidulikule avamisele.

„Arutasime Juhaniga, et me oleme koolis jõudnud selleni, et tunniplaanis pole enam kehaline kasvatus vaid on liikumisõpetus, enam ei tohi sporditulemusi välja panna, ei tohi suusatamise hindeid välja panna. See on pseudoprobleem!” arutles Kallemets. “Me tahame näidata, et suusatamine on jätkuvalt au sees, selle tehnika omandamiseks tuleb vaeva näha ja luua tingimused, et rahvas tuleks siia suusatamine.”

Kui galerii algab legendaarse Taebla kooli kehalise kasvatuse õpetaja Maimu Klissi suusatunniga, siis mida pilt edasi, seda enam kaasaega ülesvõtetega jõutakse. Viimasel värvipildil on Raul Olle ja Andrus Veerpalu Pikalajamäel suusatamise ABCd õpetamas. Veerpalul on praegu küll dopinguskandaal kukil, kuid Kallemetsa sõnul väärib tunnustamist Veerpalu suusatehnika. „See on ilmselt maailma parim,” nentis Kallemets.

„Suusagalerii idee saime Soolu külalt,” viitas Kallemets Soolu elaniku Viivika Orula algatusel külatee äärde loodud Põllugaleriile.

Fotod: Urmas Lauri