Haapsalu uksetehas võtab tööle robotid

Samal ajal, kui Eestile kuulutatakse majanduse mõõdukat jahenemist ja ettevõtted teevad kriisiplaane, oodatakse Haapsalu uksetehases kannatamatult uue üle kolme miljoni euro maksva tootmishoone valmimist.

„Haapsalu uksetehase edu pant on alati olnud see, et suudame olla väga paindlikud ja reageerime muutustele majanduskeskkonnas kohe. Ennegi on kuuldud õudusjutte, et majandus lõppeb kohe ära. Igal ettevõtjal peab selleks puhuks plaan olema, ainult siis jääb ellu,“ rääkis Haapsalu uksetehase juht Ago Soomre.

Plaanid näevad ette, et järgmisel aastal peaks Haapsalu uksetehase tootmisvõimsus kuni 20 protsenti kasvama. Soomre on siiski arvestanud ka sellega, et mingi osa majanduslanguse ennustustest realiseerub, mis omakorda lükkab esialgsete plaanide täitmise veidi kaugemasse tulevikku. Saabuva majanduslanguse vari uksetehase uue tootmishoone kohal Soomret aga üleliia ei häiri.

„Me oleme iga kord ehitanud uue hoone täpselt samal ajal, kui on kohe-kohe majanduslangus tulemas. Keset langust olles oleme küll mõelnud, et oli seda nüüd vaja teha, ja iga kord, kui majandus jälle tõusma on hakanud, oleme taas aru saanud, et õigesti tegime,“ rääkis Soomre.

