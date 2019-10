Minister Kiik: õigeaegne märkamine aitab päästa elusid

Täna on ülemaailmne vaimse tervise päev, mis sel aastal keskendub suitsiidiennetusele. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tuleb oma vaimse tervise hoidmise ja kaitsmisega tegeleda iga päev. Õigeaegse märkamisega on võimalik elusid päästa, seepärast peame olema toeks ja abiks nii endale, oma lähedastele kui kõigile meie ümber, ütles minister Tanel Kiik.

„Suitsiid on äärmiselt tõsine ja mitmetahuline rahvatervise probleem. Eestis sureb suitsiidi tõttu ligi 200 inimest aastas. Seda on enam kui tulesurmasid, uppumisi ja liikluses hukkunuid kokku,“ ütles minister Tanel Kiik. „Iga suitsiid on tragöödia, mis mõjutab perekondi, kogukondi ning millel on pikaajaline mõju eelkõige lahkunu lähedastele, aga ka ühiskonnale tervikuna.“

Minister Tanel Kiige sõnul on suitsiidide ennetamine võimalik, kuigi tee selleni pole lihtne. „Teadusuuringud näitavad, et õigeaegse märkamise ja abi korral on võimalik elusid päästa. See vajab meie kõigi ühist ja järjepidevat pingutust, samuti tõenduspõhiseid sekkumisi alates laste ja noorte kasvutingimuste parandamisest ning vaimse tervise probleemide ennetamisest kuni tõhusa ravini,“ ütles minister Tanel Kiik.

Minister Kiik rõhutas, et vaimne tervis on elu jooksul muutuv ning seepärast tuleb oma vaimse tervise hoidmise ja kaitsmisega tegeleda iga päev. „Oleme toeks ja abiks nii endale, oma lähedastele kui kõigile meie ümber,“ ütles minister Tanel Kiik.

Iga aasta 10. oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust vaimse tervise teemadel ning vähendada psüühikahäiretega seotud stigmat. 2019. aastal keskendub vaimse tervise päev suitsiidiennetusele.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel sureb maailmas suitsiidi tõttu igal aastal ligi 800 000 inimest. Suitsiid on 15-29 aastaste surma põhjusena teisel kohal.

Eestis hukkus 2018. aastal suitsiidi tagajärjel 196 inimest. Hinnanguliselt on iga enesetapu kohta Eestis 25 enesetapukatset ja ühest suitsiidist võib saada sügavalt mõjutatud kuni 60, viimatise teadusuuringu järgi isegi kuni 135 inimest. Nii muutub igal aastal suitsiidide tõttu psühholoogiliselt haavatavamaks 12 000 – 26 500 Eesti inimest, kelle puhul kasvab nii füüsilise kui psüühilise haigestumise risk, sh suitsiidirisk.