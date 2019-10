Juhtkiri: rahast tähtsamad väärtused

Riigikohtu värske otsus, mis annab aastaid kestnud vaidluses õiguse Lääne-Nigula vallavolikogule tähistab üht suurt muutust äritegevuse keskkonnamõjude hindamisel. Kui seni olid esiplaanil ettevõtluse huvid, siis nüüd ütleb riigikohus, et arvestama peab ka inimestega, kes elavad ettevõtte naabruses.

Kui lühidalt meelde tuletada, siis Soome kontsern Kekkilä soovis turba kaevandamiseks kasutusele võtta uusi Niibi rabaalasid. Selle tegevuse kiitsid heaks nii keskkonnaamet kui ka majandusministeerium. Esimene toetus Kekkilä palgatud firmade uuringuile, teine aga arusaamale, et maavarade kaevandamine toob tulu riigikassasse.

Võtmeküsimus riigikohtu lahendis peitub ühes detailis. Nimelt ütleb riigikohus, et selliste kahjulike mõjude hulka, mis ei ületa arvulist normi või pole reguleeritud, kuulub ka keskkonnahäiring. Häiringu olulisus tehakse kindlaks konkreetset olukorda hinnates. Riigikohus märgib, et ehkki kaevandamise mõju kaevuvee kvaliteedile ei pruugi eraldi võetuna olla oluline, võib see muutuda oluliseks keskkonnaseisundi haavatavuse tõttu või kombineerituna teiste mõjudega (sh põllumajanduse ja maastiku iseärasustega).

Teisisõnu, kui kaevuvesi on rikutud, siis on kohalikul omavalitsusel õigus keelduda kaevandusloa andmisest isegi siis, kui keskkonnaameti meelest turbasoode kuivendamine pole peamine põhjus, miks joogivesi rikutud on. Kaevandusfirma palgatud uuringufirmad on küll väitnud, et kaevuvee rikutuses on süüdi ka koprad ja maaomanikud, kes enam korralikult kraave ei puhasta, nagu ka puudelt langenud lehed, aga neid tegureid vallavalitsus muuta ei saa.

Teadmine, et ettevõtlus peab arvestama naabruses elavate inimeste heaoluga ka siis, kui otseselt ühtki normi ei rikuta, võib uute projektide alustamise teha edaspidi väga keeruliseks. Teisalt tuleb arvestada inimesega, sest on tähtsamaid väärtusi, kui raha.