Galerii: Taebla kool valmistub kolimiseks

15. aprillil paigaldati Taebla uue koolimaja nurgakivi. See on samas paigas juba viies koolimaja.

Uue koolimaja ehitamise tempot aeglustasid mõnevõrra vihmased ilmad, kuid olukord on siiski kontrolli all, ütles objektijuht Rene Punane.

“Hetkel oleme küll rahul, ehitajad on päris hoolega tööd teinud ja on ka graafikus,” ütles Taebla kooli direktor Jaanus Mägi. “Ma arvan, et detsembriks on maja valmis, siis tuleb sisse kolida.”

Fotod: Urmas Lauri



