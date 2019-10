Boris Johnsoni Kullamaal surnud vaaremast räägitakse siiani verdtarretavaid lugusid

Boris Johnson on iga päev uudistes lootusetult sõlmejooksnud Brexiti, aga ka muude tempude tõttu. “Pealtnägija” arutas lahti Johnsoni siniverelise vaarema Auguste Karoline surma saladust. Naine suri dramaatilisel moel Eestis ning on maetud Kullamaale, andes tänini alust ka teatavateks kummitusjuttudeks, vahendas ERRi uudisteportaal.

Väikese Kullamaa küla kirikus Läänemaal lebab uhkes hauas kõrgest soost daam, kelle järeltulijast sai kolm sajandit hiljem Briti peaminister. Kuid nii nagu Boris Johnsonit saadavad vastuolud, oli omal ajal skandaalne ka tema sinivereline esiema. Eriti palju kõneainet andis tema traagiline elu ja salapärane surm praeguse Eesti alal.

Nii Kullamaa koduloohuviline Loit Lepalaan kui ka kirjanik Hinge Kaljundi on printsessi elulugu uurinud, viimane kirjutas lausa raamatu.

Siiani levib rahvasuus jutt, et mõni aeg pärast Eestisse saatmist printsess rasestus ja Auguste Karoline Frederike Luise, Braunscweigi hertsogi tütar ja Württembergi printsi abikaasa suri vaid 23-aastasena sünnitusel. Väidedavalt toodi puusärk surnukehaga Kullamaa kiriku kabelisse, kuid kinnikruvitud kirstust olevat kostunud hääli.Kullamaa kohalik mees Loit Lepalaan peab seda üheks suureks legendiks ja usub, et printsess suri proosalisematel põhjustel ning kogu vastsündinu jutt on inimeste fantaasia.

Oma siniverelisest päritolust sai Johnson teada alles kümmekond aastat tagasi tänu BBC saatele “Who do you think you are?”, mis uurib prominentide sugupuid.