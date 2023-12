Taebla kool korraldab oma valla matemaatikaolümpiaadi

Taebla kool on iga-aastase matemaatikapäeva täistuuridel käima saanud – tänavu sai sellest osa Lääne-Nigula valla kuus kooli.

Taebla kooli matemaatikapäeva ülesannete parim lahendaja 9. klassist saab viie kuu jooksul stipendiumiks sada eurot kuus.

Matemaatikapäeva peeti neljapäeval Taeblas juba neljandat korda. Kui mullu nenditi, et kolmas matemaatikapäev tähendab, et koolil on tekkinud selle korraldamisel harjumus, siis neljandal korral võib väita, et tegemist on juba traditsiooniga.

Teist aastat pani parimale noorele matemaatikule 500eurose preemia välja ettevõtja, Taeblas tegutseva transpordifirma omanik Jaak Mullo – parim noor matemaatik saab viie kuu jooksul stipendiumiks sada eurot. „500 eurot – see on lastele nii suur asi!” ütles Taebla kooli õppejuht Kersti Lõhmus.

Kui esimesel kahel korral osalesid matemaatikapäeval vaid Taebla ja Palivere kool, siis mullu lisandusid Oru, Martna ja Kullamaa ning tänavu Noarootsi õpilased.

