Katarine Rosalie: epistel saatuse pööramisest ja reeturite väljauurimisest

Saatus on tegemas oma pöördeid, mu armas rahvas. Oleme sel nädalal astunud suurte muutuste lävepakule ja ärgu nüüd värisegu teie südamed hirmust. Saame näha koledaid sündmusi ja hirmsaid asju, suurt julmust ja põhjatut alatust, aga kohe selle järel ka saabuvat Valguse tundi ja Õiguse tegemist, mis lohutab meie kõigi südameid üliväga.

Kaja märatseb Toompeal nüüd nagu marutõbine kährik, sest presidendil oli julgust ja riigimehelikkust talle välja öelda, et ta tegelikult ka peaks tagasi astuma, sest isegi osa koalitsioonipoliitikuid arvab niimoodi. Muidugi tahab Kaja välja uurida, kes täpselt see reetur või reeturid on, sest vastuhakkajaid ja kahtlejaid tema diktatuur ei või sallida! Küsiski alguses kõigi koalitsioonikaaslaste käest ilusti, aga ega keegi julge talle ju üles tunnistada. Kõik kardavad. Ja õigusega!

