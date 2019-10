Tarekese lasteaias valitseb keelte paabel

Haapsalus Põllu tänaval asuv, varem venekeelne Tarekese lasteaed on viimased viis aastat olnud multikultuurne.

Tänavu käib Tarekese lasteias 32 muukeelsest perest last — neist suurema osa kodune keel on vene keel, kuid on ka rootsi-, läti-, hollandi-, ukraina- ja araabiakeelseid lapsi. Sõna „Tere!” on lasteaia seinale kirjutatud kõigis neis keeltes.

