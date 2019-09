Haapsalus toimus Lääne-Pärnu-Harju noorte kergejõustiku maavõistlus

Viimased 17 aastat on sügiseti Haapsalu staadionile kogunenud noored kergejõustiklased, et maha pidada kolme maakonna noorte maavõistlus. Kui kõikidel eelmistel kordadel on kolmeks maakonnaks olnud Läänemaa, Harjumaa ja Hiiumaa, siis 2019. aastal toimus väike muudatus. Kas just haldusreformi põhjusel, kuid sellest aastast on maavõistlusega liitunud Pärnumaa noored sportlased.

2019. aasta maavõistlusest võtsid osa ka endise Läänemaa koolide, Lihula gümnaasiumi ja Metsküla algkooli õpilased. Nii sai üle 100 noorsportlase ja 13 erineva kooli võistlusest Lääne-Harju-Pärnu noorte kergejõustiku maavõistlus!

Noored võistlesid neljas erinevas vanuseklassis. Mõõtu võtsid 7-8-, 9-10-, 11-12- ja 13-14-aastased spordilapsed. Kavas oli neljavõistlus, kus aladeks 60 meetri jooks, kaugus ja kõrgushüpe, ning vastavalt vanusele kas palli või odavise. Kõige noorem vanusegrupp võttis mõõtu kahel alal, 60 meetri jooksus ja kaugushüppes. Üldtulemuste saamiseks alade resultaadid liideti ja punktid arvestati TV10 Olümpiastardi punktitabeli järgi.

Kõige nooremate tüdrukute võistluse võitis Ridala põhikooli õpilane Eliise Mari Toomemägi. Tema jooksis 60 meetrit 10,1 sekundiga ja hüppas kaugust väga kaugele. Tulemuseks siin talle 3,38 meetrit. Kokku andis see talle 815 punkti. Hõbedase ja pronksise medali said kaela Ääsmäe koolitüdrukud Iris Filippov ja Nele Tulver.

Sama vanade poiste kolmikvõit tuli Lihulasse. Kuldmedali võitis Lihula gümnaasiumi poiss Marius Põld. Temale andsid jooksutulemus 10,9 ja kaugushüppe 2.83 kokku 294 silma. Teine oli Lihula lasteaia poiss Kristjan Kolotšev, kes oli võistluse kõige kiirem, joostes sprindimaa 10,8 sekundiga. Kolmas oli võitja klassivend Karl-Mark Kärp.

Vanusegrupis 9-10 tuli võistlustulle koguni 28 tüdrukut. Siin käis maavõistluse võitja tiitlile päris armutu heitlus. Tekla Kuusk Saue gümnaasiumist ja Elisabeth Kovtun Uuemõisa lasteaed-algkoolist pidasid igal alal vägeva duelli. Jooksus ja kõrgushüppes olid nad võrdsed-ajad 9,7 ja hüppetulemus 1.25. Palli viskas Tekla 34 ja Elisabeth 33 meetrit, kuid kaugust hüppas Elisabeth kolm sentimeetri rohkem, tulemused vastavalt 3.53 ja 3.50. Lõpuks tuli 1993 punktiga võitjaks Tekla Kuusk, Elisabeth Kovtun kaotas kuldmedali vaid 8 punktiga. Kolmas oli Elis Filippov Ääsmäe koolist 1768 punktiga. Tema oli muide oli kõige kiirem jooksurajal, ajaga talle 9,6 sekundit.

Ka poisse oli selles vanuses võistlemas meedlivalt palju, koguni 18. Siin olid esikolmikuvahed juba selgemad. Võitja Kapsar Järvi Haapsalu linna algkoolist kogus nelja alaga 1541 silma. Tema oli ka päeva kiireim poiss, ajaks 9,2 sekundit. Hõbemedali teenis Kristofer Häling Saue gümnaasiumist ja pronksi Jass Rosenberg Ridala põhikoolist.

11-12-aastaste klassis oli näha juba päris kergejõustiklastele omaseid käitumisjooni. Mõõdeti hoolega sammumärke, katsetele eelnes korralik keskendumine, lasti välja emotsioonid kas siis õnnestumiste või ebaõnnestumiste peale. Tore oli seda vaadata.

Tüdrukute grupis eraldus teistest vabariigi tippu kuuluv Marta Ründva Saue gümnaasiumist. Ta võitis kõik alad ja mõned neist 12 aastase tüdruku kohta üliheade tulemustega. Palli viskas ta näiteks 50 meetrit, jooksis 60 meetrit 9,2 sekundiga, hüppas kõrgust 1.40 ja kaugust 4.51. Kokku andis see punktisummaks 2939. Teist kohta edestas ta 603 punktiga. Aga ka järgnevad sportlased kohtadele 2-7 olid kõik medalimängus tõsiselt sees. Lisete Mikk Haapsalu põhikoolist ja Carolin Haug Saue gümnaasiumist teenisid kahvatumat värvi medalid. Punkte neil vastavalt 2336 ja 2202. Lisete aga oli võistluse kõige kiirem koos viiendana lõpetanud Lihula tüdruku Helena Klimpušega, ajaks neile 8,9 sekundit. Esiviisikus oli veel neljandana Simona Ladva, Haapsalu põhikoolist. Kogu esiviisik suutis koguda punkte üle 2000. Kokku võistles selles vanuses 25 sporditüdrukut.

Poiste võistluses käis esikohaheitlus Lihula ja Kullamaa koolide kahe sportlase vahel. Keiro Ristikivi suutis end veidi paremini kokku võtta. Ta püstitas kõigil neljal alal isiklikud rekordid: 60 meetri jooks 8,7, pallivise 48 meetrit, kaugushüpe 4.53 ja kõrgushüpe 1.45. Muide, kõrgushüppes sai ta selle tulemusega kätte oma kasvu, just täpselt nii pikk Keiro ka on. Neli alavõitu andis kokku 2334 punkti. Kevin Matteus, Kullamaalt sai kokku 2026 punkti. Ta jooksis sama kiirelt kui võitja, kuid teistel aladel jäi pisut alla. Kolmanda koha võitis 15 poisi konkurentsis Haapsalu põhikooli sportlane Mero Karmo Simson. Temal oli väga korralik pallivisketulemus, 39 meetrit.

Kõige vanemate tütarlaste vanuseklassis tulid samuti rajale mitmed Eesti omavanuste tipptegijad. Ja seda just meie oma maakonna sportlaste hulgast. Kaksikvõidu võtsidki trennikaaslased Emma Kathrina Hein ja Kleer Jaani. Haapsalu põhikooli õpilane Hein tegi kolm väga head ala. Sprindis tuli ajaks 8,3, kõrgushüppes 1.50 ja 400 grammist oda viskas ta 31.50. Lisaks veel kaugushüppe 4.56 andsid võiduks kokku 2976 punkti. Kleer Jaani Ridala põhikoolist kogus 2604 punkti ja pronksi võitnud Ann-Helen Eelmets Saue gümnaasiumist 2519 punkti. Kleer Jaani näitas päeva pikimat õhulendu, hüpates tulemuse 4.70.

Kogu võistluspäeva pingelisem heitlus käis selle vanusegrupi poiste võistluses. Timo Kaarus Saue gümnaasiumist ja Tanel Toomemägi Ridala põhikoolist rullusid lahti tõelise mitmevõistluse, selles parimas kuues. Tanel asus peale 60 meetri 7,7 ja kaugushüppes näidatud 5.10 võistluse kindlaks liidriks! Kuid siis hüppas Timo kõrgust koguni 1.70 ja seis ennem odaviset oli vägagi intrigeeriv. Ka siin oli Timo kahe meetri võrra parem. Tulemused 500 grammise odaga vastavalt 35 ja 33 meetrit. Ja punktitabel näitas peale võistlust Timole 2726 ja Tanelile 2721 punkti. Uskumatu võistlus! Kolmas koht kuulus Joonatan Jürimaale, Ääsmäe koolist, kes parima kaugushüppajana(tulemus 5.20) esiduost ei jäänud samuti väga kaugele. Punkte 2609. Poisse oli kokku rajal 12.