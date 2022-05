Läänemaa saalihoki edukaim kool on Oru

Läänemaa koolispordiliidu põhikooli saalihokis noppis Oru neljandat aastat järjest kolm meistritiitli karikat ning Noarootsi ühe. Selle õppeaasta saalihoki turniiridel peeti kahes vanusegrupis 20 võistkonna osavõtul maha 41 matši.

Teise kooliastme mõlemad turniirivõidud läksid Oru poistele ja tüdrukutele. Hõbemedalid riputati kaela Uuemõisa tüdrukutele ja Haapsalu poistele. Pronksmedalid said tüdrukutest Oru teine võistkond ja poistest Oru teise võistkonnaga võrdse punktiskooriga lõpetanud, kuid üldises väravate vahes ühe tabamusega parem Noarootsi. Poiste arvestuses jäid esikolmikust välja Oru II, Uuemõisa, Palivere ning tüdrukutest Haapsalu, Noarootsi.

Kolmanda kooliastme tütarlaste turniiril said Oru kooli võistkonnad kaksikvõidu. Noarootsi võttis sel korral vapralt võidelnud Ridalalt revanši ning saavutas kolmanda koha. Sama kooliastme poiste turniiri võitis viimase sekundi väravast Noarootsi, alistades finaalmängus Oru. Pronksile tuli Oru teine võistkond, kellele järgnesid omavahel tulise lahingu maha pidanud Ridala ja Palivere.

Turniiride resultatiivsemad mängijad: Gregor Kaasen (Oru), Thor Härm (Noarootsi), Grete Liik, Kriim Kannimäe, Kirke Villakov (Oru). Parimad väravavahid: Tristan Liias (Noarootsi) ja Grete Edasi (Oru).

Läänemaal on põhikoolide arvestuses saalihokiturniiri võitnud 23 korral Oru ja 13 korral Noarootsi kool. Ühel korral on tütarlaste turniiri võitnud ka Nõva, Taebla ning Lihula. Viimase kümne aasta jooksul on poiste kolmanda kooliastme finaalis mänginud alati Oru ja Noarootsi.

4.-6. klassi turniirivõitjad:

Oru kool: Grete Liik, Grete Edasi, Carmen Rae, Sofia Lusmägi, Emma Sofia Pets, Marja Helena Karm, Maria Lusmägi, õp Renno Silde.

Oru kool: Tõru Kannimäe, Kriim Kannimäe, Tomi Priske, Martin Rakul, Artur Luur, Oscar Notton, Antero Kliss, õp Renno Silde.

7.-9. klassi turniirivõitjad:

Oru kool: Kirke Villakov, Kertu Villakov, Emma Saar, Eliise Loorens, Grete Edasi, Grete Liik, Sofia Lusmägi, Emma Sofia Pets, õp Renno Silde.

Noarootsi kool: Robin Merisalu, Gregor Trave, Thor Härm, Raian Hanni, Tristan Liias, Kerdo Kärpp, Georg Villakov, õp Silver Schönberg.