Haapsalu lasteaiatasu hakkab kiiresti tõusma

Haapsalu lasteaiatasu hakkab lähiaastail kiiresti tõusma, kui linnavolikogu reedel selle seadustab.

Praegu tuleb Haapsalu linna lasteaeades tasuda kohatasu 24 ja endise Ridala valla lasteaedades 15 eurot kuus.

Haapsalu volikogu otsuse eelnõu järgi kasvab tasu tuleval aastal linnas 27 euroni ja Ridalas 22 euroni kuus.

Ületuleval aastal tuleb aga uus maksutõus. 2021. aastal hakkab olema Haapsalu lasteaedade kohatasu 5,5 protsenti alampalgast ja Ridalas 5 protsenti alampalgast. Praegu pole teada, kui suur saab olema 2020. assta alampalk, sest ametiühingud ja tööandjad alles vaidlevad selle üle, kuid alamapalga tõus tuleb kindlasti. Septembri algul leppisid vaidlevad pooled kokku kokku, et alampalk on 578 eurot. Praegu on see 540 eurot.

Kui tuleva aasta alampalk on 578 eurot, siis on lasteaiatasu 2021. aastal Haapsalus vähemalt 32 ja Ridalas vähemalt 29 eurot kuus. Kui alampalk tuleb suurem, siis on vastavalt suurem ka kohatasu, sest Haapslau volikogu seob kohatasu suuruse alampalgaga.

Lasteaia kohatasu hinnatõus jätkub 2022. aastal. Siis tahab linnavalitsus, et Haapsalu ja endise Ridala valla lasteaedade kohatasu võrdsustub, olles 6 protsenti alampalgast.

Haapsalu aselinnapea Liina Põld põhjendab lasteaiatasu tõusu tööjõu- ja majandamiskulude kiire kasvuga.