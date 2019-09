Talisupluskeskusesse juhatavad nüüd viidad

Haapsalu talisupluskeskusesse juhatavad linnas kolm viita, üks põhiristmikul, üks Jaama ringil ja üks Kongo hotelli juures.

„Aitab nähtavusele kaasa,” ütles Haapsalu talisuplejate eestvedaja Kertu Kaljuveer.

Kaljuveeri sõnul on idee linna viidad panna olnud juba sellest ajast peale, kui keskust rajama hakati, kuid alustati tähtsamast – küttega soojakust. Kolm viita paigaldas Haapsalu linn.

Kaljuveer rääkis, et viidad on olulised neile, kes ei tea, et Haapsalus seesugune koht olemas on. Need, kes teavad, kasutavad kohalejõudmiseks pigem mobiilirakendust.

Enim on Kaljuveeri sõnul abi viidast, mille talisuplejad ise keskuse juurde viiva tee otsa panid. „Inimesed jalutavad sealkandis ja saavad teada, mis toimub,” ütles Kaljuveer.