Haapsalu lasteaed Tareke saab parkimisplatsi

Põllu tänaval asuva Tarekese lasteaia juurde lisandub senise haljasala asemel 13 parkimiskohta.

Seni on lasteaia juurde parkima mahtunud umbes 10 autot – kuni kolm autot ühele poole, kuni viis teisele poole ja kolm senise haljasala äärde. Lasteaia direktori Riima Velbre sõnul ei ole päeva jooksul parkimiskohtadest puudu. „Hommikul, kui lasteaeda tulevad, on üks hetk kitsas,” ütles Velbre.

„Väike laiendus, seal on kitsas ja parkimiskohti on vähe,” ütles Haapsalu linnakeskkonnanõunik Ailar Ladva.

Praegu veab lastaia aiataga Telia kaablit sügavamale maa alla, et kaabel ehitustöödele ette ei jääks. Seejärel võetakse üles pinnas ja kaetakse see killustikuga. Ladva sõnul on tööd homseks valmis ja autod saavad seal parkida. Plats on plaanis järgmisel aastal ka asfalteerida.

Haljasala asemel tehtud parkimisplatsile mahub senise kolme auto asemel Velbre hinnangul parkima 13 autot.

Haljasalast parkimisplatsi tegemine maksab linnale 1500 eurot.