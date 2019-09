Galerii: Lihulas algas Matsalu loodusfilmide festival

Koolilastele mõeldud filmivaatamiste ja töötubadega algas täna Lihulas 17. Matsalu loodusfilmide festival.

Pärast filmivaatamisi jagunesid õpilased eri töötubade vahel. Algklasside ja lasteaialapsed maalisid filmist „Hämmastavad sead” inspireerituna Lihula mõisa ees vineerist välja lõigatud sigu, mis nüüd kõiki festivalile saabuvaid külalisi rõõmustavad.

Suuremad lapsed meisterdasid aga inimeste tarbimist ja taaskasutust kajastava filmi „Kasutu(s)” järelkajana vanast paberist ja joogikõrtest kunstiteose, mis hiljem Lihula gümnaasiumis kõigile näha jääb.

Kuigi festivali kõige rahvarohkemad päevad on reede ja laupäev, tekib Lihula vahel festivalimeeleolu järjest rohkem. Järjest saabub külalisi, mõisas pannakse üles näitusi, mida festivali avamisele saabujad juba täies hiilguses tervitavad.

Festivali direktori Silvia Lotmani sõnul on festival alanud kenasti. Lapsi ja noori oli festvaliprogrammist osa saamas rõõmstavalt palju ning neile lisaks jagus ka tavavaatajaid.

Lotman tunnistas, et äpardusi on ka olnud, alates kontorivõtme kadumisest kuni selleni, et mõni külaline ei jõua viisa või lennukile hilinemise tõttu õigeks ajaks kohal. Samas lubas festivali direktor, et oma filmi ajaks on tulla lubanud filmitegijad kohal ning tulemas on neidki, kes alguses festivalilt kõrvale pidid jääma.

Arvo Tarmula fotod