Matsalu loodusfilmide festival: rähnide auklik elu ja kaktusehotell

Matsalu loodusfilmide festivali peaauhinda püüab paarkümmend finalisti, mis jäid sõelale enam kui tuhandest linateosest üle terve maailma.

„Ennustama ei hakka, aga võidufilm, mulle tundub, tuleb looduse kategooriast,” ütles Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman. Peaauhinda püüab paarkümmend finalisti, mis valiti välja festivalile saadetud rohkem kui tuhande linateose seast üle terve maailma. Just auhindade jagamist ootavad Matsalu filmipeolised igal aastal suure põnevusega. Filmid võistlevad kahes, looduse ning inimese ja looduse kategoorias, aga hinnalisim on peaauhind: seda on üks ja napsata võib selle ükskõik kumma kategooria film.

Mullu peaauhinna võitnud Iraani põnevik ohustatud linnust kraetrapist tekitas elava poleemika ja üks žüriiliige isegi taandas ennast, sest polnud otsusega nõus. Toona peaauhinda andes eelistas žürii kaunite loodusvaadetega harjunud publiku ehmatuseks hüpliku filmikeelega ja märulistiilis „Kraetrappi” festivali mitu korda võitnud Saksa režissööri Jan Hafti meistriteosele mesilastest, mis sai parima operaatoritöö auhinna looduse kategoorias. Mullu suure auhinna võitnud „Kraetrapi” üks loojaid Nima Asgari kuulub tänavu žüriisse.

Tänavu jäävad festivalil rohkem silma kaunid ja meisterlikult üles võetud loodusvaated, rähnid ja elevandid, mägikitsed ja kakud, pingviinid ja väiketiirud, rongad ja merikotkad. „Filmid, mida perega vaadata, ilma et peaks kartma, kas need pole ehk liiga spetsiifilised,” ütles Lotman.

