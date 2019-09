Pliidil kõrbema läinud toit tõi elupäästja medali

Päev, mil Nõva vabatahtlik Janno Osa põlevast korterist inimese päästis, algas nagu iga teine.

6. aprilli hommikul sõitis päästeameti Haapsalu vanemoperatiivkorrapidaja Janno Osa Nõva komandosse, kus ta käib igapäevatöö kõrvalt vabatahtlikuna valves.

„Tavaline tööpäev,” ütles Osa. „Tuli kutse, et korterist tuleb suitsu ja inimene võib olla sees.”

Tulekahju oli puhkenud Nõva külje all Lääne-Harju vallas Vilivalla külas. Nõva kordonist oli sinna lühim tee – 15 km. Kuigi vabatahtlikega mehitatud kordonis on väljasõiduaeg kümme minutit, mitte üks minut nagu kutselistel päästjatel, sõideti välja viie minutiga. Just need viis võidetud minutit aitasid inimelu päästa. Mindi kolmekesi – Osa, Rutmar Tammelohu ja Argo Oruste.

