Uuemõisa saab kilomeetri jagu uusi keskküttetorusid

Uuemõisa Konsumi ja mõisa ümbrus on üles kaevatud, kõikjal sagib töömehi ja mürisevad ekskavaatorid.

Uuemõisa keskküttetorustiku paigaldamine algas nädal tagasi. See on toonud kaasa tänavate sulgemist ning sooja- ja veekatkestusi. Erakordne on, et Haapsalu–Tallinna maantee alt tuli läbi puurida suur auk, sest trass jookseb sealt läbi. Et liiklust mitte häirida, tuligi torud tee alt läbi puurida. Uuendatakse 500 meetri pikkune trassijupp. Et kõrvuti jookseb kaks toru, kaevavad töömehed maa sisse kilomeetri jagu torusid.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!