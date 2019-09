Maruste: Lihulasse pole maetud Leegioni võitluses langenud sõdureid

Emakeeleõpetaja Urmas Hännile arvustas Pärnu Postimehes Lääneranna volikogu tegemisi Lihula samba ümber.

Lääneranna volikogu liige Rait Maruste heitis Hännilele ette, et kuigi Hännile ei olnud volikogu istungil, tsiteeris ta volikogus kõnelenuid. Hännile tsiteeris Marustet, kus viimane ütles, et kui valitsus võttis samba maja, siis peab valitsus ka selle tagasi panema.

„MTÜ Eesti Leegioni Sõprade klubi taotluse kuuma kartulina peos veeretamine ei vii kusagile. Või siis ainult omavahelise karvakiskumiseni, mis on vesi meile viltuvaatajate veskile. Meelepärane neile, kellel täna on üks, homme teine ajalookäsitlus. Kellele ei lähe enam korda maad ja rahvast laastanud verine terror ega miljonid represseeritud,” kirjutas Hännile.

„Surnuaiale paigaldatav mälestusmärk peaks seostuma seal viimasel puhkusel olevate inimestega. Surnuaed on pügha paik. Paraku ei Lihulas ega selle lähiümbruses pole Eesti Leegioni lahinguid pidanud ja sellele surnuaiale pole maetud ükski Leegioni võitluses langenud sõdur. Miks siis Lihulasse ja miks surnuaeda. Olen endiselt arvamusel, et mälestuskivi sellisel visuaalsel kujul on ebaadekvaatne ja provokatiivne. Sellel on äratuntavalt kujutatud Waffen SSi mundris automaatrelvaga sõdurit,” kirjutas Maruste.