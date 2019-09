Juhtkiri: enesekindel rumaluse paraad

Riigikogu sügishooaeg algas vastikute solvangute ja väljamarsiga. EKRE poliitikud võivad küll olla muutunud oma sõnavalikul viisakamaks, kuid sõnumi sisu ei ole muutunud. See külvab endiselt sallimatust, alandab vähemusi ja naisi ning ähvardab kõiki, kes kahtlevad rahvuskonservatiivide õiguses valitseda vahendeid valimata.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kordas parlamendi avaistungil oma kodupartei põhimõtteid, kui rääkis rahvusparlamendist, Euroopa Liidu immigratsioonipoliitikale vastu töötamisest ja traditsiooniliste euroopalike väärtuste kaitsest. Samuti kinnitas ta, et Eesti iseseisvus on tähtsam Euroopa Liidu koostööst. Kokkuvõttes – deklareeris euroskeptilisi seisukohti.

President Kersti Kaljulaid seevastu sõnastas eesmärke, mis Eestil parlamendi juhtimisel täita tuleb. Ennekõike selle kohta, et põlevkivienergeetikasse panustamine tuleb kiiresti lõpetada ja selle asemel toota rohelist energiat. Aga ka selle kohta, et meile kuulsust toonud e-riik hakkab pehkima ja et Eesti vajab uut kokkulepet eraeluliste andmete kasutamisel.

President rääkis haridusest, sotsiaalhoolekandest ja elanikkonna vananemisest ning lähisuhtevägivallast. Tema kõne seadis eesmärke. Ka selliseid, mis Põlluaasa mõttekaaslastele ei meeldi, kui ta ütles, et tuleb seista inimiõiguste ja demokraatlike väärtuste eest. Kohustuse eest hoida põhiseaduslikke väärtusi ja õigusriiki ei saa põgeneda, märkis president.

President ütles, et Eestis laiutab enesekindla rumaluse paraad. Presidendi kõne oli vastukaal rumalusele ja üleolevale suhtumisele, mida oma kõnes esindas Põlluaas, kelle suurim mure oli see, et EKREst räägitakse ajakirjanduses negatiivsel toonil, et keegi julgeb neid kritiseerida.

Kuus riigikogu liiget astusid protestiks saalist välja. Ees ootav poliitika-aasta tõotab aina uusi konflikte, sest taganeda ei kavatse kumbki pool.