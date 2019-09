Vatlas on sel nädalavahetusel kõretalgud

Sel nädalavahetusel taastavad vabatahtlikud Vatla karjääris kõrede ehk juttselg-kärnkonnade elupaika.

Tosin talgulist tuli kohale juba eile. Et tänavune on öölooma-aasta, rääkis talgulistele ööliblikatest putukateadlane Allan Selin. Täna võtavad talgulised karjääris võsa maha, sest kõred vajavad avatud maastikku. „Kõre sibab mööda maapinda nagu hiir. Võsast ta läbi ei lähe,” ütles Eestimaa Looduse Fondi talgujuht Kadri Aller.

Varem asustasid kõred rannaniite, need aga kasvavad kinni, sest loomi karjatatakse üha vähem. Et rannaniite enam ei ole, on kõred kolinud vanadesse mahajäetud liivakarjääridesse, sh Vatlasse, kus nende arvukus on tõusuteel. Karjääri on igal aastal viidud noori kõresid, kes on kasvatatud üles Penijõe kõrekasvanduses.

20-22. septembril lähevad vabatahtlikud talgukorras võsa maha võtma Saastnasse.