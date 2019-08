Jäneste püüdmise reid Virtsu sadamas meenutas haarangut

Virtsu sadamas eelmisel reedel maanteeameti tehtud kontrollreid oli mitme reisija sõnul üheltpoolt ärritav ja teisalt koomiline. Üks pihtide vahele võetud seltskond jõudis veel napilt laevale, aga Estonian Lines´i reisibuss jäi sootuks kai peale, kirjutas Saarte Hääl.

“Me tundsime end nagu kriminaalkurjategijad,” märkis anonüümseks jääda soovinud naine, kes tuli koos sõpruskonnaga üheksakohalise väikebussiga Narvast kontserdilt. “Selline tunne tekkis, nagu maanteeamet oleks politsei- ja piirivalveametiga liidetud ning sadamas toimus mingi haarang.”

Maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahki sõnul midagi haarangulaadset kindlasti ei toimunud. “Kui inimesed ei ole selle kontrolliga enne kokku puutunud, siis neil võib jääda mulje, et toimub mingi haarang. See on küll väga kurb, et inimesed nii arvavad,” märkis Pahk.

Maanteeameti läbiviidud parvlaevapiletite õigsuse kontrolli käigus algatati 13 väärteomenetlust, lisaks tehti neli hoiatust ja kolm inimest saadeti saarlase sooduspileti asemel täispiletit ostma.