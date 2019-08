Teede Tehnokeskus arendas seadme, mis aitab vältida teede lagunemist

Riigifirma Teede Tehnokeskus töötas nelja aastaga välja maailmas ainulaadse termokaamera-süsteemi, mis mõõdab asfaldi paigaldamisel selle temperatuuri ja detailseid näitajaid, et vältida ebaühtlast paigaldust ja sellest tingitud auke.

Teede Tehnokeskuse juhi Taivo Mölli sõnul on Eesti kõikuvas kliimas üks peamisi aukude tekkimise põhjusi asfaldi paigaldamisel tekkinud ebaühtlused, mistõttu on õige temperatuuri jälgimine ülioluline.

“Teede Tehnokeskuse väljatöötatud TGS Pavement täisautomaatne kaamerasüsteem paigaldatakse plommitult asfaldilaoturi peale ning nii töö tellija kui töövõtja näevad termokaamera pilti ning erinevaid näitajaid reaalajas üle veebi. Töövõtja saab niimoodi avastada kõrvalekaldeid kvaliteedis töö käigus ja neile koheselt reageerida. Kaamerasüsteem mõõdab miljoneid teekatte punkte iga kilomeetri paigaldatud asfaldi kohta. See info salvestatakse koos täpse asukohaga ja kui hiljem tekivad teekattesse augud, siis on lihtsam selgitada aukude tekke põhjuseid,” rääkis Möll.

“Suures plaanis ei ole eesmärk otsida vigu tehtud töös, vaid vastupidi – motiveerida asfaltkatet kohe võimalikult kvaliteetselt paigaldama. Kui muidu tehakse vähempakkumisega hangetel üldjuhul täpselt nii palju, kui miinimumnõuded ette näevad, siis uus süsteem motiveerib tegema rohkem ja saama parema kvaliteedi eest ka väärilist tasu. Selleks said teefirmad sel suvel pilootprojektina mitmel Maanteeameti tee-ehitusel teenida lisatasu, kui kaamerasüsteem näitas, et asfalt oli täpselt õigete näitajatega paigaldatud,” kirjeldas Möll.

Teede Tehnokeskuse juhi sõnul ongi uus seade ja boonussüsteem pannud teefirmasid kogu protsessi parendama. “Teefirmad on lisaraha teenimisest selgelt huvitatud ning on omalt poolt kogu teekatte tootmise, transpordi ja paigalduse ümber mõelnud nii, et lõpuks saab paigaldatud asfaldivaip väga ühtlane ja kvaliteetne,” ütles Möll.

“Mujal maailmas on väljatöötatud ka mõned sarnased lahendused, kuid Eestis arendatud kaamerasüsteem on märksa moodsam ja tõhusam. Sel suvel on uut kaamera- ja boonussüsteemi kasutatud juba kuuel tee-ehitusel ning kokku on mõõdetud üle 30 kilomeetri uut teekatet. Juba on Teede Tehnokeskuselt mõõtmisi tellinud ka Läti firmad ning plaan ongi seadet ja teenust rahvusvahelisel turul pakkuma hakata,” sõnas Möll.

Teede Tehnokeskuse TGS Pavement süsteemi on arendatud koos erinevate tehnoloogiaettevõtete ja TalTechi teadlastega viimased neli aastat.