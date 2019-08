Valge Daami ajal on Karja tänav liiklusele suletud

Valge Daami aja ja Haapsalu 740. sünnipäeva tähistamise tõttu on 16.-18. augustil liikluseks suletud Karja tänav ja lossiplats.

Teed suletakse 16. augustil kell 12 ja liikluseks on need taasavatud 19. augustil kell 7. Kalda tänava bussipeatus on üle viidud Mihkli tänavale. Mihkli tänav on avatud bussiliiklusele kahesuunalisena.