Taebla lasteaed suurendab rühmasid

Taebla lasteaias on tekkinud järjekord – avaldusi on rohkem, kui lasteaias kohti.

Taebla lasteaia direktor Vilja Raamat ütles, et järjekorras on kuus last. Et kõik lapsed ära mahuksid, tuleb rühmasid suurendada. „Selline rõõmus asi on jah,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

