Haapsalus võtavad üksteiselt mõõtu firmasportlased

Haapsalus võtavad sel nädalavahetusel üksteiselt mõõtu 27 ettevõtte elurõõmsat liikumisharrastajat, kes haaravad igast võimalusest oma vaba aeg aktiivselt ja põnevalt sisustada. Südikust, täpsust, meeskonnatööd, orienteerumisvõimet ning head koordinatsiooni nõudval 21 alal paneb end Firmaspordi Suvespartakiaadil kolme päeva jooksul proovile 525 spordihinge.

Endine Norma sporditiimi liige Mikk Kalamees esindab tänavu valgustuslahendusi pakkuvat ettevõtet Glamox AS ning on Keilas tegutsevast tehase 200 töötajast ainus, kes Haapsallu sportima tuli. „Tegin küll kõva reklaami, aga ei saanud inimesi kokku,“ ütles Mikk, kelle jaoks on spartakiaadil osalemine üheks suve osaks. „Tegemist on väga vinge üritusega, siit ei saa puududa! Minu esimene spartakiaad oli 2014. aastal Pärlseljal,“ meenutas ta ja lisas: „Kogu firmasportlaste seltskond on mega, pole vahet, millist ettevõtet esindatakse.“

„Glamoxis on tegelikult päris palju kõvasid sportlasi, aga sel korral ei saanud ma neid mitte kuidagi n-ö käima. Enamus inimestel olid selleks nädalavahetuseks plaanid tehtud. Samas lootust on, teen siin Haapsalus promovideo, tööl tagasi olles kõvemat reklaami ja proovin uuesti,“ lubas ta.

Miku intervjuud filminud endine kolleeg Normast ütles kõrvalt naljatledes: „Miku näol on tegemist tõusva suunamudijaga!“

Kolleegide passiivsusele vaatamata paneb Mikk end proovile individuaalaladel. „Meeskonnaalad jäävad minu jaoks ära, aga saan võistelda lisaks linnarogainile veel näiteks rammumehel, maastikurattasõidul, promenaadijooksul ja disc-golfis,“ loetles firmasportlane. Avaalal linnarogainis õnnestus tal ajaga 00:23:48 välja joosta päeva kolmas tulemus, millest piisas oma vanuseklassi võiduks. „Rajameister oli seekord väga helde käega, leidsin kõik punktid üles ja aega jäi ülegi,“ oli ta pärast jooksu silmnähtavalt rahulolev.

Marika Utkin ettevõttest Novarc Group linnarogaini rajameistri lahkuses väga kindel polnud. „Minu kriteeriumide järgi olid osad punktid ikka väga peidetud, võistluse kirjeldus oli tegeliku olukorraga võrreldes julgustavam. Kõiki punkte ei leidnudki, aga pole midagi teha, ma ei nurise,“ ütles Marika, kes on Haapsalus orieteerumisega üldiselt väga hästi kursis.

„Võib vist öelda, et olen alates 1961. aastast selle linnaga koos kasvanud. Veetsin siin vanaema ja tädi juures oma esimesel viieteistkümnel eluaastal väga palju aega. Olen näinud nii Haapsalu vaevalist palet, aga ka õide puhkemist. Viimase õnnestumiseks on ikka väga palju panustatud. Suvi romantiseerib kogu linna, talvine elu on pigem rahulik, hillitsetud. Selles mõttes olid linnarogaini punktid väga kihvtilt pandud, et sai tutvuda nii Haapsalu paraadnäo kui nõgese põõsastes olnud tagahoovidega. Väga äge ekskursioon, äratundmisrõõmu oli palju!“ kiitis Marika.

Suvespartakiaadil osaleb firmasportlane esimest korda. „Kõik tulid, mina tulin ka! Lubati ilusat ilma ja nii päriselt ongi.“

Äripäeva Spordiklubi vedaja Raivo Sormunen osales Eesti Firmaspordi Liidu korraldatud spordivõistlustes viimati üle kümne aasta tagasi. „Firmaspordi müügitöö oli väga hea, siin me nüüd oleme. Proovime ja vaatame, kuidas on, alade valik on päris suur. Vähemalt pooltel oleme oma tiimiga väljas. Mina kavatsen kindlasti kiikingut proovida, olen varem kaks korda üle võlli saanud ja väike ootusärevus on juba sees,“ ütles Raivo.

Võistlustele lähenetakse pigem elamuste saamise eesmärgiga. „Tore peab olema, veri ninast väljas rühkida pole mõtet. Eks stardijoonel olles tuleb ikka spordimehe hasart sisse, aga üritaks ikka ennast säästa ning asju rõõmuga teha,“ lisas ta.

Spordiklubi poolesajast liikmest on tänavu Haapsalus kohal 13. „Teeme siin pilte, lõbutseme ja eks järgmisel korral on järjekord ukse taga. Üldiselt nokitsevad kõik Äripäeva kontserni sportlikud inimesed pigem omaette, tiim on suur ja kaootiline. Aladest seob meid kõige enam korvpall ja populaarne on ka Äripäeva käimisvõistlus, millel osalemiseks ei pea olema spordiklubi liige. Seda oleme korraldanud juba 15 aastat.“

Swedbanki firmaspordi tiimi koordinaator Leho Virma teatas enesekindlalt, et suvespartakiaadile tuldi kohale võidumõtetega. „Meid on suvespartakiaadil kokku 51, mehi ja naisi umbes võrdselt. Mingit suurt strateegilist lähenemist pole, aga eks inimesed on individuaalselt valmistunud. Korjame punkte kõikidel aladel, trumpalasid välja ei tooks, laseks ennast üllatada. Usun, et riskid on erinevates vanuseklassides hajutatud,“ ütles Leho.

Suvespartakiaadi avaala jättis ta vahele. „Minu isiklik lemmik on võrkpall, osalen pigem seal. Rogainiga on see mure, et kuigi saan juba jälle joosta, siis rööprähklemine ei tule väga hästi välja. Pea ja jalad koos ei tööta, suudan heal juhul kellegi sabas joostes orienteeruda, aga iseseisvalt mitte. Swedbanki tiimis on näiteks Mari-Liis Jääger sellel alal mitmel korral endalegi rõõmuks üllatanud ning head kaardilugejad on erinevate dünastiate Pajurid.“

Avapäeval saavutas nii linnarogainis kui mölkkys ettevõtete arvestuses esikoha Orkla Eesti AS,FIFAA rannavõrkpalli ja teatejooksu pani kinni SEB, kergejõustiku non-stop võistlusel võidutses Swebank.

Võistluste tulemused ja ajakava on leitav veebist.

Firmaspordi Suvespartakiaad 2019 teise päeva aladeks on disc-golf, kiiking, Sport ID promenaadijooks, A. Le Coq rannajalgpall, A. Le Coq grillimisvõistlus, ultimate-frisbee, rammumehe ja -naise võistlus, maastikurattasõit, teateujumine ja kõhuka võistlus. Spordipäev võetakse kokku väärikal auhinnatseremoonial Haapsalu ööklubis Africa.