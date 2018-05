Lendavataldriku föderatsioon ja firmaspordi liit said olümpiakomitee liikmeteks

Eesti olümpiakomitee täiskogu kinnitas uueteks liikmeteks Eesti lendavataldriku föderatsiooni ja Eesti firmaspordi liidu.

Eesti lendavataldriku föderatsioon koondab ja ühendab ultimate frisbeega tegelevaid spordiklubisid, ühendusi ja seltse. Liidu eesmärk on arendada ultimate frisbeed Eestis, korraldada turniire ja tutvustada ala ja selle viimine laiema avalikuse ette.

Eesti firmaspordi liit on spordiorganisatsioon, mille missioon on olla partneriks Eesti tööandjatele töötajate sportliku elustiili kujundamisel. Liidu liikmeteks on ettevõtted või nende juurde loodud spordiklubid. Liidu eesmärk on pakkuda töökollektiividele ja töötajatele laialdast võistlus- ja harrastusspordikalendrit, senisest soodsamaid ja mugavamaid treenimis- ning võistlemisvõimalusi, muuta töötajate spordi toetamine tööandjatele mugavamaks, korraldada osalemist rahvusvahelistel firmaspordi üritustel.

Eesti olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvate spordialaliitude arv suurenes Eesti lendavataldriku föderatsiooni ja Eesti firmaspordi liidu vastuvõtmisega 70-le, lisaks kuulub EOK-sse 17 üleriigilist spordiühendust, 19 piirkondlikku liitu ja 16 füüsilist isikut, kokku 122 liiget.

Eesti olümpiakomitee töötab spordi katusorganisatsioonina tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ja liikumisharrastuse edendamise nimel, järgides olümpiaväärtusi ja ausa mängu reegleid.