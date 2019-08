Firmasportlased lõpetasid teise spordipäeva kõhukavõistlusega

Haapsalus toimuva firmaspordi suvespartakiaadi teine võistluspäev sai avalöögi promenaadijooksuga, mille neljakilomeetrise distantsi läbis kokku 244 liikumisharrastajat. Parimana tõestas end ettevõtete arvestuses SEB.

Võitjad selgitati ka ultimate-frisbee, disc-golfi ja petanque’i lahingutes, millest väljus edukaimana Lennuliiklusteeninduse AS. Parim päev oli Swedbankil, üldvõit võeti lausa viiel erineval alal ehk rammumehe ja -naise võistlusel, maastikuraattasõidus, rannajalgpallis, teateujumises ning humoorikal kõhukavõistlusel. Osavaima grillimeistri tiitli napsas endale tänavu Danske Banki tiim.

Avaalal jooksis päeva kiireima aja välja ultramaratoonar Rain Seepõld Merkost, kokku veetis ta rajal 12 minutit ja 42,8 sekundit. „ Jooksu ajal jäid silma paar ilusat puitmaja, mis vajaksid mõnest kohast veidi parandamist, rohkem ei jõudnud mitte midagi tähele panna. Kuna eile tähistasime kolleegidega ehitajate päeva, siis väga enesekindel ma hommikul stardis ei olnud. Lõpp hea, kõik hea!“ ütles iganädalaselt keskmiselt 100-150 jooksukilomeetrit läbiv Seepõld vahetult pärast finišijoone ületamist.

Kati Rüütelmaa Normast läbis jooksu koos koeraga. „Olud olid üsna palavad, aga rada iseenesest ilus ja mõnus. Väga tore, et kogu ettevõtmine imelises Haapsalus toimub. Tee peal nägime ühte koera, kes minu neljajalgset sõpra ergutas. Palava ilma tõttu oli tempo üsna aeglane. Võtsin kaheaastase Käbi kaasa, et tema ka end liigutada saaks,“ lausus Rüütelmaa.

Raune Kobin ettevõttest Ernst & Young tegi edukalt läbi kogu rammunaise raja. Rajal tuli rammu näidata rehvi kantimises, erinevate raskuste tassimises, palgi pea kohale tõstmises ning sõiduauto lükkamises. Raune sõnul olid kõik alad väga lahedad ning otseselt üle jõu ei käinud mitte miski. „Eks iga asi on selle tegemise hetkel raske. Kõige rohkem mõtlemist tahtis palgi tõstmine, sest mul polnud tehnikat, aga kokkuvõttes oli väga tore,“ nentis Kobin.

Kristo Kukk ettevõttest Arrow ECS lustis oma tiimiga teateujumisel ning väljus veest ankrumehena nägu naeru täis. „Vesi oli endalegi ootamatult oodatust märjem, aga jõudsime õnnelikult finišisse, seega läks tõesti väga hästi,“ rõõmustas Kukk. Suvespartakiaadil osaleb ettevõtte tiim täiesti esimest korda ning siiani on muljed positiivsed. „Kõik on väga vahva, tuleme järgmisel aastal kindlasti jälle,“ lubas Kukk.

Kolleeg Raido Orumets otsustas end proovile panna kõhuka võistlusel. Spordimees oli põhjalikult valmistunud, seljas filmist „Deadpool“ inspireeritud kostüümgi. „Mulle meeldib ujulates käia ning välja paista. Kuna ma peakat hüpata ei oska, siis tulingi kõhukat proovima,“ põhjendas Orumets ja lisas, et tema arvates olid kohtunikud hinnete jagamisel üsna karmid.

Roman Kordonets Tallinna Lennujaama Spordiklubi tiimist tahtis kõhuka võistlusele osalema tulles teada saada, kas on valus või mitte. „Tulin, nägin, võtsin! Ei olnud väga valus, normaalne,“ jäi ta napisõnaliseks.

Kõhukavõistluse tuliseima aplausi ja kohtunikelt kõrged punktid teenis sünnipäevalaps ning Swedbanki firmaspordi tiimi koordinaator Leho Virma. „Kuna ma teiste spordialadega väga sammu pidada ei suuda, siis tulin siia ja lootsin, et äkki veab. Tundus, et vist vedas. Minu strateegiaks oli: kiiremini, kõrgemale ja kaugemale!“ avaldas Leho rõõmsalt.

Firmaspordi Suvespartakiaad 2019 jätkub pühapäeval kiinkingu finaalvoorude, tõukerattasprindi, rannatennise, FIFAA 3×3 tänavakorvpalli, kanuuralli ja köieveoga.

Orkla Eesti AS firmasportlane Kreete Järv soovitas hirmudest üle olla ning kiikingut võimalusel kindlasti proovida. „Tegin seda mullu esimest korda ja nüüd olen tagasi. Põhiline on üleval olles jalgu vaadata ja õigel ajal kükki laskuda. Tunne on väga mõnus, nagu oleks pilvepiiril ja kui veel üle võlli saad, siis on eriti hea. Adrenaliinilaks on sellel alal garanteeritud,“ sõnas Järv.